Подробности срочной отставки Назарбаева

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку с поста президента, сообщают СМИ. Об этом глава государства заявил в обращении к народу.



Об отставке Назарбаева сообщило большинство влиятельных российских СМИ. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", – цитируют выступление главы государства в эфире республиканских телеканалов.



Пустовать президентское кресло не будет. После отставки Назарбаева пост главы государства займет спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомар Токаев.

Вместе с сообщениями об отставке Назарбаева СМИ дают информацию о нескольких указах, которые он подписал. Распоряжения касаются кадровых перестановок. Помимо прочего, меняется глава президентской администрации. Этот пост получил Малик Мурзалин, ранее возглавлявший Акмолинскую область.

Два других распоряжения касались Министерства юстиции. Ответственным секретарем ведомства назначен Азамат Амиргалиев, ранее руководивший аппаратом управделами ушедшего в отставку Назарбаева.

Нурсултану Назарбаеву 78 лет. Пост президента Казахстана он непрерывно занимал с апреля 1990 года, когда возглавил Верховный совет Казахской СССР. В 2015 году глава государства был переизбран на пятый срок.

Несмотря на отставку, Назарбаев останется во главе правящей партии "Нур Отан". Кроме того, он возглавит Совет безопасности республики. Эту должность он может занимать пожизненно.

Сообщение об отставке Назарбаева прозвучало как гром среди ясного неба. За почти 30 лет его нахождения у власти многие просто не могут представить во главе Казахстана другого человека. Эксперты пока не рискуют делать прогнозов относительно будущего республики.