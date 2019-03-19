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Политика

Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Заявивший об отставке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в тесном контакте с Владимиром Путиным. Во вторник, 19 марта, между ними состоялась телефонная беседа. 
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О переговорах рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Сообщается, что беседа состоялась еще до того, как Назарбаев объявил об отставке.

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Что именно обсуждали два лидера, неизвестно. В Кремле на этот счет хранят молчание и пока не раскрыли подробности телефонного разговора. "Мы не располагаем информацией", – передает слова Пескова ТАСС

Эксперты гадают о причинах отставки Назарбаева. Высказывается мнение, что она может быть связана с проблемами со здоровьем.

По некоторым данным, на протяжении нескольких лет лидер Казахстана боролся с раком простаты. В республике заболевание президента предпочитали не афишировать.

О тяжелом недуге Назарбаева ранее высказывался его бывший зять, известный политик и дипломат Рахат Алиев. По его словам, глава государства ездил на лечение в Москву, Париж, Австрию и Гамбург. Болезнь начала беспокоить президента в 2005 году, а спустя пару лет усилилась, отмечал Алиев.

Об отставке Нурсултан Назарбаев объявил 19 марта. На вершине власти он находился почти 30 лет, с начала 1990 года, когда возглавил Верховный совет Казахской СССР.

Несмотря на отставку, Назарбаев продолжит руководить правящей партией "Нур Отан". Кроме того, он возглавит Совет безопасности республики. Занимать эту должность он может пожизненно.

Место ушедшего в отставку Назарбаева временно займет спикер сената парламента республики Касым-Жомар Токаев. Эксперты называют его пророссийским политиком.

Автор: Иван Поляков19 марта 2019, 18:42

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