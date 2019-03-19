Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным

Заявивший об отставке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в тесном контакте с Владимиром Путиным. Во вторник, 19 марта, между ними состоялась телефонная беседа.



О переговорах рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Сообщается, что беседа состоялась еще до того, как Назарбаев объявил об отставке.



Что именно обсуждали два лидера, неизвестно. В Кремле на этот счет хранят молчание и пока не раскрыли подробности телефонного разговора. "Мы не располагаем информацией", – передает слова Пескова ТАСС.

Эксперты гадают о причинах отставки Назарбаева. Высказывается мнение, что она может быть связана с проблемами со здоровьем.

По некоторым данным, на протяжении нескольких лет лидер Казахстана боролся с раком простаты. В республике заболевание президента предпочитали не афишировать.

О тяжелом недуге Назарбаева ранее высказывался его бывший зять, известный политик и дипломат Рахат Алиев. По его словам, глава государства ездил на лечение в Москву, Париж, Австрию и Гамбург. Болезнь начала беспокоить президента в 2005 году, а спустя пару лет усилилась, отмечал Алиев.

Об отставке Нурсултан Назарбаев объявил 19 марта. На вершине власти он находился почти 30 лет, с начала 1990 года, когда возглавил Верховный совет Казахской СССР.

«Содержание не разглашается»: Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым pic.twitter.com/WXd8z74Idv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 марта 2019 г.

Несмотря на отставку, Назарбаев продолжит руководить правящей партией "Нур Отан". Кроме того, он возглавит Совет безопасности республики. Занимать эту должность он может пожизненно.

Место ушедшего в отставку Назарбаева временно займет спикер сената парламента республики Касым-Жомар Токаев. Эксперты называют его пророссийским политиком.