Почему ушел Назарбаев

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Вторник 19 марта
Лента новостей
20:52
В Ижевске насмерть замерз человек
20:22
В Челнах из загоревшейся школы эвакуировали более 600 человек
20:11
В Екатеринбурге светофор насмерть придавил пешехода
20:00
Переделанная Бледанс прижалась на лестнице к южному красавцу
19:55
Под Тюменью мужчина расстрелял знакомых из-за долга
19:24
Почерневшую Семенович перестали узнавать
18:42
"Стала жертвой насилия": Собчак взвыла от происков певца-извращенца
18:41
В Омске мужчина убил собутыльника из-за штанов
18:11
Падение глыбы льда на младенца обернулось серьезными последствиями
17:51
Перепутали в роддоме: Шепелеву рассказали о роковой ошибке
17:14
"Дважды вызывала неотложку": Борисова отреагировала на прогнозы о своей смерти
16:52
Из галереи в Москве украли 5 картин
16:27
Сделано заявление об украинских танках в Крыму
16:25
Уличенная в обмане Порошина раскрыла имя пятого ребенка
16:21
Отказавшаяся рожать от больного мужа актриса разревелась у Корчевникова
16:07
Кеосаян и Симоньян ждут ребенка
15:54
В Башкирии "Газель" насмерть сбила пешехода
15:39
"Ненавидел себя": Машков раскрыл главный страх перед Табаковым
15:35
70-летний Леонтьев готовится стать отцом
15:07
Пригожин взбесил украинцев словами о Крыме
15:01
Называется матерью: позарившуюся на миллионы Яковлева из "Иванушек" оплевали у Малахова
14:57
Кредитору "Югры" досталось от охранников АСВ
14:53
Рыбаков предупредили о смертельной опасности (видео)
14:40
"Злобный вредитель": напуганная Цымбалюк-Романовская доверилась не тому человеку
14:27
Законопроект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение в Думе
14:21
Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)
14:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 марта 2019 года
14:18
"Дешевая подделка": знаменитая модель крупно опозорилась
14:00
Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше
13:55
Россияне ударились в экономию после праздников
13:38
Володин выразил соболезнования в связи с уходом Хуциева
13:31
Наталия Орейро решила вернуться на российские экраны
13:26
Пляшущему на костях Началовой Малахову заткнули рот
13:21
Пугачева и Киркоров повеселятся на грандиозном юбилее Леонтьева
13:11
"Очень больно": Федосеева-Шукшина плачет из-за тяжелой утраты
13:10
В центре Москвы совершено убийство
13:05
В Новой Москве открылся офис продаж ЖК "Филатов Луг"
12:47
Российская актриса едва не умерла во время оргии перед камерами
12:35
"Туалетное" видео Бузовой с тампонами вызвало шок
12:34
Госдума расширяет полномочия Счетной палаты
12:33
Медведева сделала жесткое заявление перед бойней
12:28
Любимые мужчины Юлии Началовой
11:59
"Нельзя заниматься самолечением": отец Началовой выступил с заявлением
11:55
"Подумай о муже": Брежневу заподозрили в романе с молдаванином
11:35
Сделано шокирующее заявление о связи Зеленского с Путиным
11:34
"Мама, где я?": Макаревич в шоке от российского телевидения
11:34
В Японии запретили физически наказывать детей
11:26
Дорогой столичный ресторан нарушил все правила
11:18
"Невероятный удар": звезды скорбят о великом режиссере
11:14
Infiniti QX60: семейная лошадка для богатых
10:54
Обреченный Губин покинул Россию
10:44
Уткин вывел Черчесова на чистую воду
10:30
Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к согласию
10:21
Лера Кудрявцева ждет третьего ребенка
10:08
Что должен знать о сексе каждый мужчина
10:03
Заговоривший на мове Путин довел украинцев до лютого бешенства
10:00
Маркл и Миддлтон заткнули рты
09:52
Алла Пугачева стала прабабушкой
09:40
Барановская разоткровенничалась об отношениях с Аршавиным (видео)
09:20
На дочь Началовой обрушилась новая беда
09:11
Тимошенко лизнула на заправке сочную сосиску
08:51
Подопечный Дробыша готовит англоязычный альбом
08:33
Собчак воссоединилась с Виторганом
08:28
Скончался легендарный советский режиссер
08:14
"Удар по организму": возлюбленный Лолиты перед смертью скинул 40 кг
08:07
В Москве наградят лучших экстрасенсов года
06:32
Путин поставил на место отказавшегося признать Крым Лукашенко
04:38
Возлюбленный уличил участницу шоу "Дом-2" в проституции
02:28
"Гори в аду!": отец ответил на дерзкие слова Маркл
00:11
"Трупный червь": народ заплевал Малахова за копание в белье Началовой
21:54
Объявлена дата ареста Порошенко
21:48
"Ты же мать!": раздетая Асмус всполошила народ
21:34
Из cамарской школы эвакуировали более 300 человек
21:06
Почерневший от горя Алдонин рассказал о состоянии дочери Началовой
21:03
Киркорова назвали заказчиком взрыва на собственном концерте
20:55
Ижевчанка украла из бара копилку с деньгами
20:46
В Татарстане мужчина убил ножом ребенка
20:30
В Нижнем Тагиле при пожаре погиб подросток
20:16
Тюменец разбил свою машину вдребезги на глазах у полицейских
20:03
В Омске из-за взрыва на заводе погиб человек
19:58
Отечественные виноделы получат мощную поддержку от государства
19:22
"Мегаконцерт с Кобзоном": злорадствующие украинцы осквернили память Началовой
19:10
"ЕР" улучшит программу "Земский учитель"
18:56
Сергей Шнуров озолотился на средстве от поноса
18:54
Мосгорсуд оставил за решеткой многодетную мать Александру Лисицыну
18:52
В Дзержинске глыба льда рухнула на девушку
18:26
Выступление Путина в Крыму вызвало переполох на Украине
18:24
В Ростове фура насмерть сбила пешехода
18:19
Ольга Бузова рассекретила имя ребенка Алены Рапунцель из шоу "Дом-2"
17:47
Молодая мать предъявила Борисову результаты теста ДНК
17:38
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
16:57
Роскошный особняк лишил Резника последнего гроша
16:51
Володин: Решение Медведева позволит эффективно реализовать нацпроекты
16:38
В Башкирии пьяный пассажир угнал машину у таксиста
16:18
Разразившийся гей-скандал больно ударил по Криду
16:17
"Вы там совсем прибалдели?": Собчак в истерике из-за лишения родительских прав
16:12
Жительница Вологодской области убила пенсионерку из-за денег
16:10
Почему необходимо срочно менять систему госзакупок
15:57
Звезды мюзиклов из России и США образуют братство в Москве
15:55
Помощница вспомнила о последних словах умирающей Началовой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Последние часы: Малахов покопался в грязном белье умершей Началовой
Вокруг тела Юлии Началовой вспыхнул новый ажиотаж
Прощальное письмо Юлии Началовой
"Крыша поехала": оскорбленные россияне больно врезали Макаревичу за Крым
"Это как!?": Собчак оторопела от слов лечащего врача Началовой
Киркорову влепили пощечину после слухов о краже
Политика

Почему ушел Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com
Добровольный уход в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стал громом среди ясного неба не только для местной политической элиты, но и для всего постсоветского пространства. И хотя причины столь внезапного ухода не называются, очевидно, что политический тяжеловес просто устал.
прочитано 350 раз

Нурсултану Назарбаеву 78 лет, возраст почтенный, но для государственного деятеля не критический. И все же, вероятно, что именно возрастной и медицинский факторы сыграли решающую роль в принятии столь смелого для политического долгожителя решения. Говорят, что у Назарбаева серьезное онкологическое заболевание, требующее долгого лечения. Правда, есть в этой истории еще один немаловажный аспект.

ПО ТЕМЕ

Гнутый гвоздь и кнут: Назарбаев странно порадовал Путина

Подробности срочной отставки Назарбаева

"Добил рак простаты?": загадочная причина отставки Назарбаева

Назарбаев возглавлял Казахстан без малого три десятилетия. Незадолго до распада СССР он стал фактическим руководителем республики, заняв пост первого секретаря ЦК КПСС Казахской ССР. На первых президентских выборах в 1991 году Назарбаев заручился поддержкой 98,7% избирателей и с тех пор был бессменным руководителем страны.

В стране несколько раз проводились выборы, референдумы о продлении срока президентских полномочий Назарбаева и на них процент поддержки главы государства не опускался ниже 92-х, что свидетельствует о чрезвычайно высокой популярности политика.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

За годы правления Назарбаев вывел свою страну на лидирующие позиции по большинству экономических показателей среди бывших советских республик. Казахстан называют одной из самых успешных республик на постсоветском пространстве.

Главные достижения страны за годы правления Назарбаева – создание собственной модели экономики, реформа социальной сферы, совершенствование системы госуправления, укрепление межэтнического единства и повышение роли страны на международной арене.

Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Нурсултану Назарбаеву удалось спасти свою страну в сложный период распада СССР от межнациональных конфликтов, через которые прошли практически все республики бывшего Союза. Проводя взвешенную внешнюю политику, Назарбаев сумел не рассориться с Россией, при этом успешно сотрудничая с Западом.

Но все же есть в сфере дружеских и почти братских отношений Москвы и Астаны своя ложка дегтя. В последние годы в Казахстане стал наиболее заметен курс на дерусификацию: внедрение латиницы вместо кириллицы, вытеснение русского языка из делопроизводства, переподчинение органов госуправления и менее заметные, но от этого не менее значимые, шаги в сторону Запада.

Ангела Меркель и Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com

Почему Назарбаев пошел на это – вопрос, на который даст ответ время. Не исключено, что сделал он это под влиянием так называемых западных партнеров, которым уж очень хочется, чтобы под боком у России появилось еще одно русофобское государство. Может, причина в том, что казахстанцы стали больше тяготеть к цивилизованной Европе, оставаясь при этом в Азии.

Очевидно одно – в ближайшие годы ждать революционных изменений в Казахстане не стоит. Покинув пост президента, Нурсултан Назарбаев остается лидером нации (это статус дан ему народом пожизненно), он также  продолжит работу в качестве председателя Совета безопасности страны и останется главой правящей партии. А исполнять обязанности президента до выборов будет человек, которому Назарбаев доверял многие годы – спикер сената  Касым-Жомарт Токаев. Так что, можно сказать, что операция по транзиту власти в Казахстане прошла тихо и безболезненно.

Автор: Александр Комаров19 марта 2019, 21:54

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость ещё Тот
Ответить
Назарбаев завес ИГИЛ в Казахстан, страну раскачают, Россия введет войска в Астану.

Дальнейшее после ухода Н.Назарбаева в Казахстане
Вера Лион
v=NWU5UXTXQGQ
1

Популярные темы форума

Политика

Почему ушел Назарбаев
Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным
В Кремле заявили о смене режима на Украине
Осталось недолго: на Украине звучит погребальный звон для Порошенко

Шоу-бизнес

"Чуть не помер": рыжий из "Иванушек International" рассказал об ужасе на детском утреннике
Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь
Оголившаяся Глюк’oZa пошла по стопам красавицы Асмус
Переделанная Бледанс прижалась на лестнице к южному красавцу

Проишествия

Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

На дочь Началовой обрушилась новая беда

На плечи убитой горем девочки легла тяжелая ноша
Шоу-бизнес

Алла Пугачева стала прабабушкой

Примадонна обрела новый статус
Шоу-бизнес

"Удар по организму": возлюбленный Лолиты перед смертью скинул 40 кг

Названа возможная причина кончины бизнесмена
Шоу-бизнес

"Вы там совсем прибалдели?": Собчак в истерике из-за лишения родительских прав

Телеведущая усомнилась в психическом здоровье чиновников

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана
По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей

Фоторепортажи

Любимые мужчины Юлии Началовой
Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками
Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO
До сих пор сексуальна: что стало с известной моделью в 50 лет

Спорт

Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)
Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше
Медведева сделала жесткое заявление перед бойней
Уткин вывел Черчесова на чистую воду

Регионы

Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru