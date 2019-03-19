Почему ушел Назарбаев

Добровольный уход в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стал громом среди ясного неба не только для местной политической элиты, но и для всего постсоветского пространства. И хотя причины столь внезапного ухода не называются, очевидно, что политический тяжеловес просто устал.

Нурсултану Назарбаеву 78 лет, возраст почтенный, но для государственного деятеля не критический. И все же, вероятно, что именно возрастной и медицинский факторы сыграли решающую роль в принятии столь смелого для политического долгожителя решения. Говорят, что у Назарбаева серьезное онкологическое заболевание, требующее долгого лечения. Правда, есть в этой истории еще один немаловажный аспект.

Назарбаев возглавлял Казахстан без малого три десятилетия. Незадолго до распада СССР он стал фактическим руководителем республики, заняв пост первого секретаря ЦК КПСС Казахской ССР. На первых президентских выборах в 1991 году Назарбаев заручился поддержкой 98,7% избирателей и с тех пор был бессменным руководителем страны.

В стране несколько раз проводились выборы, референдумы о продлении срока президентских полномочий Назарбаева и на них процент поддержки главы государства не опускался ниже 92-х, что свидетельствует о чрезвычайно высокой популярности политика.





За годы правления Назарбаев вывел свою страну на лидирующие позиции по большинству экономических показателей среди бывших советских республик. Казахстан называют одной из самых успешных республик на постсоветском пространстве.

Главные достижения страны за годы правления Назарбаева – создание собственной модели экономики, реформа социальной сферы, совершенствование системы госуправления, укрепление межэтнического единства и повышение роли страны на международной арене.





Нурсултану Назарбаеву удалось спасти свою страну в сложный период распада СССР от межнациональных конфликтов, через которые прошли практически все республики бывшего Союза. Проводя взвешенную внешнюю политику, Назарбаев сумел не рассориться с Россией, при этом успешно сотрудничая с Западом.

Но все же есть в сфере дружеских и почти братских отношений Москвы и Астаны своя ложка дегтя. В последние годы в Казахстане стал наиболее заметен курс на дерусификацию: внедрение латиницы вместо кириллицы, вытеснение русского языка из делопроизводства, переподчинение органов госуправления и менее заметные, но от этого не менее значимые, шаги в сторону Запада.





Почему Назарбаев пошел на это – вопрос, на который даст ответ время. Не исключено, что сделал он это под влиянием так называемых западных партнеров, которым уж очень хочется, чтобы под боком у России появилось еще одно русофобское государство. Может, причина в том, что казахстанцы стали больше тяготеть к цивилизованной Европе, оставаясь при этом в Азии.

Очевидно одно – в ближайшие годы ждать революционных изменений в Казахстане не стоит. Покинув пост президента, Нурсултан Назарбаев остается лидером нации (это статус дан ему народом пожизненно), он также продолжит работу в качестве председателя Совета безопасности страны и останется главой правящей партии. А исполнять обязанности президента до выборов будет человек, которому Назарбаев доверял многие годы – спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Так что, можно сказать, что операция по транзиту власти в Казахстане прошла тихо и безболезненно.