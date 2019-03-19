Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку. Исполнять обязанности главнокомандующего до выборов будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Назарбаев объявил об отставке правительства. Напомним, что Нурсултан Абишевич возглавлял Казахстан с 1990 года.
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