Нурсултан Абишевич Назарбаев Первый президент Республики Казахстан, Лидер Нации

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган. Родители будущего президента -Абиша и Альжан - трудились в поле.

Карьеру Назарбаев начал в 1960-х годах на Карагандинском металлургическом заводе. В конце 1970-х перешел на партийную работу. Начинал секретарем парткома того же Карагандинского комбината, а через несколько лет уже возглавлял областной партийный комитет.

В 1979-1984 Назарбаев — секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана.

В 1984—1989 — Председатель Совета Министров Казахской ССР.

В 1989—1991 — первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана.

С 14 июля 1990 по 23 августа 1991 — Член Политбюро ЦК КПСС и одновременно Председатель Верховного Совета Казахской ССР.

Президентом независимой Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в первый раз был избран в декабре 1991 года. 15 июня 2010 за Назарбаевым был официально закреплен статус Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации.

В 2015-м Назарбаев был переизбран на пятый срок. Объявил о своей отставке до его завершения, 19 марта 2019 года.

Нурсултан Назарбаев был Верховным главнокомандующим Вооруженными силами республики, председателем партии "Нур Отан", Совета безопасности страны, Совета по управлению Национальным фондом, Ассамблеи народа Казахстана, Всемирной ассоциации казахов и Совета иностранных инвесторов. Посты главы Совбеза и партии он сохранил и после своей отставки.