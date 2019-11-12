Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Нурсултан Абишевич Назарбаев

Первый президент Республики Казахстан, Лидер Нации
Нурсултан Абишевич Назарбаев
  • Место рождения: с. Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области КазССР
  • Жена/Муж: Назарбаева Сара Алпысовна - инженер-экономист, глава Международного детского благотворительного фонда
  • Дети: Дочери Дарига, Динара, Алия

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган. Родители будущего президента -Абиша и Альжан - трудились в поле.

Карьеру Назарбаев начал в 1960-х годах на Карагандинском металлургическом заводе. В конце 1970-х перешел на партийную работу. Начинал секретарем парткома того же Карагандинского комбината, а через несколько лет уже возглавлял областной партийный комитет.

В 1979-1984 Назарбаев — секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана.

В 1984—1989 — Председатель Совета Министров Казахской ССР.

В 1989—1991 — первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана.

С 14 июля 1990 по 23 августа 1991 — Член Политбюро ЦК КПСС и одновременно Председатель Верховного Совета Казахской ССР.

Президентом независимой Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в первый раз был избран в декабре 1991 года. 15 июня 2010 за Назарбаевым был официально закреплен статус Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации.

В 2015-м Назарбаев был переизбран на пятый срок. Объявил о своей отставке до его завершения, 19 марта 2019 года.

Нурсултан Назарбаев был Верховным главнокомандующим Вооруженными силами республики, председателем партии "Нур Отан", Совета безопасности страны, Совета по управлению Национальным фондом, Ассамблеи народа Казахстана, Всемирной ассоциации казахов и Совета иностранных инвесторов. Посты главы Совбеза и партии он сохранил и после своей отставки.

Умер соратник Назарбаева

Умер соратник Назарбаева
Глава республики выразил соболезнования родным политика. В пятницу, 10 февраля, из Казахстана пришла печальная новость.

Что случилось с попавшим в больницу Назарбаевым

Что случилось с попавшим в больницу Назарбаевым
В Казахстане попрощались с лидером нации. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев занимал пост главы государства с 1991 по 2019 год, а до это руководил республиканским ЦК КП.

Назарбаев поддержал идею Токаева создать фонд поддержки народа Казахстана

Назарбаев поддержал идею Токаева создать фонд поддержки народа Казахстана
Нурсултан Назарбаев обратился к людям после идеи создать фонд "Народу Казахстана". После новогодних праздников в Казахстане начались массовые беспорядки.

Экс-президент Казахстана Назарбаев назвал настоящие причины развала СССР

Экс-президент Казахстана Назарбаев назвал настоящие причины развала СССР
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу "Россия 24". По мнению Нурсултана Назарбаева, распад Союза Советских Социалистических республик (СССР) произошел по нескольким причинам.

Старый друг вонзил нож в спину Лукашенко

Старый друг вонзил нож в спину Лукашенко
Нурсултан Назарбаев неожиданно ворвался в российско-украинскую повестку. Первый президент Казахстана предложил провести на территории республики встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатива Елбасы вряд ли обрадует белорусского лидера Александра Лукашенко.  С первым президентом Казахстана Батька всегда был в хороших отношения.

Чему казахские реформы могут научить СНГ

Чему казахские реформы могут научить СНГ
Президентская кампания в Казахстане заложит основу для цивилизационного рывка страны, которая к 2050 году должна войти в топ-30 ведущих экономик планеты. Участие в выборах представителей диаметрально противоположных политических сил, предлагающих порой взаимоисключающие пути развития государства, – возможность для общества выбрать наиболее приемлемый. Успех Назарбаева 9 июня Казахстану предстоит избрать президента.

Дочь Назарбаева взбесила словами о детях-инвалидах

Дочь Назарбаева взбесила словами о детях-инвалидах
Дочь Назарбаева возмутила соцсети высказываниями о детях-инвалидах. Возглавившая сенат Казахстана Дарига Назарбаева предложила водить подростков на экскурсии в детдома и показывать им "уродов" в воспитательных целях. По мнению дочери Назарбаева, подрастающее поколение должно знать, к чему приводит "непродуманная" половая жизнь.

Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным

Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным
Заявивший об отставке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в тесном контакте с Владимиром Путиным. Во вторник, 19 марта, между ними состоялась телефонная беседа.  О переговорах рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Добил рак простаты?": загадочная причина отставки Назарбаева

"Добил рак простаты?": загадочная причина отставки Назарбаева
Эксперты бросились размышлять о причине отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Среди одной из версий – рак предстательной железы, с которым глава государства якобы борется уже на протяжении нескольких лет. В июле этого года Нурсултану Назарбаеву исполнится 79 лет.

Подробности срочной отставки Назарбаева

Подробности срочной отставки Назарбаева
Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку с поста президента, сообщают СМИ. Об этом глава государства заявил в обращении к народу.   Об отставке Назарбаева сообщило большинство влиятельных российских СМИ.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения