Объявлено о бегстве уголовницы Тимошенко за границу

Кандидат в президенты Незалежной, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала о бегстве с Украины. "Оранжевая принцесса" была предельно откровенна.



Положение Юлии Тимошенко стремительно ухудшается – она теряет поддержку украинцев. Но даже если бывший премьер-министр проиграет на выборах, покидать страну она не намерена.



"Я никогда не бежала из собственной страны и никогда бежать не буду", – откровенно заявила Тимошенко в эфире программы "Право на власть". Бывший премьер, как известно, человек не из робкого десятка, поэтому не исключено, что она останется в Незалежной в случае провала на выборах.

"Оранжевая принцесса" напомнила: в годы президентства Виктора Януковича ее предупреждали о готовящемся аресте и давали возможность выехать из страны. Однако она отказалась бежать и вскоре получила реальный срок.

Нынешние выборы президента Украины – уже третьи для Тимошенко. Бывший премьер не оставляет надежды занять кресло главы государства, хотя ее рейтинг стремительно падает. Она переместилась со второго на третье место, уступив Петру Порошенко.

Своего соперника Тимошенко подозревает в масштабных фальсификациях. Политик встретилась с представителем ЕС на Украине Хьюгом Мингарелли. "Сообщила послу о ходе президентской кампании. В первую очередь о масштабных фальсификациях, которые организует и осуществляет команда действующего президента Петра Порошенко", – написала она на своих страницах в соцсетях.

Однако жалобы европейцам пока не помогают. За десять дней до президентских выборов на Украине рейтинг Тимошенко опустился до 14-15%. За Порошенко готовы голосовать 19% украинцев. Лидером гонки остается Владимир Зеленский: актер заручился поддержкой 28% избирателей.