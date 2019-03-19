Тимошенко лизнула на заправке сочную сосиску
Лидер партии "Батькивщина" опубликовала видео покупки сосиски на своей странице в Instagram. Юлия Тимошенко приобрела фастфуд на автозаправке в Донецкой области.
Таким образом политик, очевидно, хотела показать свою близость к народу, сообщает Пятый канал. "Любимый хот-дог на заправке", — подписала публикацию Тимошенко.
На кадрах видно, что политик собирается укусить сочную сосиску, но, видимо, стесняется делать это перед камерами. Тимошенко все-таки наклонила голову и лизнула хот-дог. Подписчики отметили застенчивость депутата Рады и признались, что тоже любят вредную пищу.
Лидера "Батькивщины" сразу сделали героиней мемов в Сети. Так, представитель украинских СМИ Евгений Муджири намекнул на предвыборное обещание Юлии Тимошенко снизить вдвое цену на газ, сообщает Life.ru.
"Надо будет хот-доги увеличить в два раза", – подписал фото журналист. А его коллега Алексей Куракин выразил надежду увидеть видео, где Петр Порошенко заваривает лапшу быстрого приготовления в алюминиевой кружке.
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