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Тимошенко лизнула на заправке сочную сосиску

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Кандидат в президенты Украины попробовала стать ближе к народу. Юлия Тимошенко во время поездки по стране купила хот-дог.
прочитано 1707 раз

Лидер партии "Батькивщина" опубликовала видео покупки сосиски на своей странице в Instagram. Юлия Тимошенко приобрела фастфуд на автозаправке в Донецкой области.

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

Таким образом политик, очевидно, хотела показать свою близость к народу, сообщает Пятый канал. "Любимый хот-дог на заправке", — подписала публикацию Тимошенко.

На кадрах видно, что политик собирается укусить сочную сосиску, но, видимо, стесняется делать это перед камерами. Тимошенко все-таки наклонила голову и лизнула хот-дог. Подписчики отметили застенчивость депутата Рады и признались, что тоже любят вредную пищу.

Лидера "Батькивщины" сразу сделали героиней мемов в Сети. Так, представитель украинских СМИ Евгений Муджири намекнул на предвыборное обещание Юлии Тимошенко снизить вдвое цену на газ, сообщает Life.ru.

"Надо будет хот-доги увеличить в два раза", – подписал фото журналист. А его коллега Алексей Куракин выразил надежду увидеть видео, где Петр Порошенко заваривает лапшу быстрого приготовления в алюминиевой кружке.

Автор: Валерия Нарская19 марта 2019, 09:11

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