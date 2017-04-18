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Юлия Владимировна Тимошенко

украинский политик
Юлия Владимировна Тимошенко
  • Дата рождения: 27 ноября 1960
  • Место рождения: Днепропетровск, УССР, ССР
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Жена/Муж: Тимошенко Александр Геннадиевич
  • Дети: Евгения

Родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске. В 1984 году с отличием окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "экономика труда". Во время учебы вышла замуж за Александра Тимошенко. Работала инженером-экономистом на Днепровском машиностроительном заводе имени Ленина. В 1991 году вместе с мужем учредила корпорацию "Украинский бензин". В 1995-1996 годах возглавляла корпорацию "Единые энергетические системы Украины".

С конца 90-х Юлия Тимошенко неоднократно избиралась депутатом Верховной рады от возглавляемой ею партии "Батькивщина". В 2004 году вместе с Виктором Ющенко была лидером "оранжевой революции". В 2007-2010 годах занимала пост премьер-министра Украины в правительствах Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Последовательно выступала за интеграцию Украины в ЕС и против участия в Таможенном союзе ЕАЭС, позиционировала себя борцом против коррупции. В 2010 году баллотировалась на пост президента Украины и заняла второе место (45,45%), уступив первенство во втором туре Януковичу.

В 2011 году была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. Некоторые правозащитники считали ее политзаключенной. После смены власти на Украине в 2014 году Тимошенко вышла на свободу.

Юлия Тимошенко сыграла на барабанах

Юлия Тимошенко сыграла на барабанах
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На Украине зафиксировали "исторический" антирекорд по качеству жизни людей
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Пушков назвал виновных в критическом положении стоящей на коленях Украины
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"Смешно, абсурдно и унизительно": Тимошенко отвергла идею Зеленского давать деньги за прививку
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Юлия Тимошенко предупредила об энергетическом кризисе на Украине

Юлия Тимошенко предупредила об энергетическом кризисе на Украине
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Украине пригрозили потерей большей части территорий
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила против решения властей Украины открыть рынок земли. Бывший премьер-министр Украины раскритиковала новый законопроект, отметив, что он нарушает как минимум 22 статьи Конституции.

Рейтинг Зеленского вырос после майской пресс-конференции

Рейтинг Зеленского вырос после майской пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский получил бы больше всего голосов избирателей, если бы выборы состоялись в мае 2021 года. Согласно данным исследования, которое проводили Украинский институт будущего и "Нью имидж маркетинг групп", рейтинг Владимира Зеленского составляет 33%.

Тимошенко заявила о критической ситуации с медициной на Украине: Просто страшно

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Тимошенко заявила о тяжелом положении украинцев: Загнаны в тупик

Тимошенко заявила о тяжелом положении украинцев: Загнаны в тупик
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Тимошенко: Начался процесс уничтожения украинской нации
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