Тимошенко влепила звонкую пощечину выскочке Зеленскому
Крайне любопытную информацию опубликовали социологи из
аналитической группы "Рейтинг". С 1 по 7 марта исследователи
проводили очередной опрос граждан Украины и выясняли их предпочтения на
грядущих президентских выборах.
Лидерство по-прежнему удерживает актер Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать почти 25% избирателей.
Настоящей сенсацией стал стремительный рост симпатий к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. За "оранжевую принцессу" готовы проголосовать больше 18% тех, кто пойдет на выборы.
Тимошенко, до недавнего времени находившаяся на третьей строчке после Зеленского и президента Петра Порошенко, стремительно переместилась на вторую позицию. Всего лишь две недели назад социологи фиксировали ее рейтинг на уровне 15%. Рост в три процента за пару недель для текущих украинских политических реалий – это серьезный успех.
Зеленскому, которому Тимошенко почти дышит в спину, пора побеспокоиться. Уже несколько недель рейтинг шоумена не растет, сохраняясь на уровне 25%. При текущей динамике "оранжевая принцесса" очень скоро обгонит харизматичного юмориста, стремительно взлетевшего на украинский политический олимп.
Успехами могут похвастаться и другие оппоненты Зеленского. Помимо Тимошенко, рейтинг растет у бывшего министра обороны Анатолия Гриценко (10,3%) и лидера партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко (9,9%).
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 44 человека. Владимир Зеленский объявил о своем участии в канун нового года.
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