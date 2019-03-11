Тимошенко влепила звонкую пощечину выскочке Зеленскому

Актеру Владимиру Зеленскому пора начать нервничать. Комик по-прежнему сохраняет лидерство в президентской гонке, но лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не намерена отдавать ему победу. "Оранжевая принцесса" неожиданно для многих нанесла мощный удар по амбициям шоумена.



Крайне любопытную информацию опубликовали социологи из аналитической группы "Рейтинг". С 1 по 7 марта исследователи проводили очередной опрос граждан Украины и выясняли их предпочтения на грядущих президентских выборах.



Лидерство по-прежнему удерживает актер Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать почти 25% избирателей.

Настоящей сенсацией стал стремительный рост симпатий к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. За "оранжевую принцессу" готовы проголосовать больше 18% тех, кто пойдет на выборы.

Тимошенко, до недавнего времени находившаяся на третьей строчке после Зеленского и президента Петра Порошенко, стремительно переместилась на вторую позицию. Всего лишь две недели назад социологи фиксировали ее рейтинг на уровне 15%. Рост в три процента за пару недель для текущих украинских политических реалий – это серьезный успех.

Зеленскому, которому Тимошенко почти дышит в спину, пора побеспокоиться. Уже несколько недель рейтинг шоумена не растет, сохраняясь на уровне 25%. При текущей динамике "оранжевая принцесса" очень скоро обгонит харизматичного юмориста, стремительно взлетевшего на украинский политический олимп.

Успехами могут похвастаться и другие оппоненты Зеленского. Помимо Тимошенко, рейтинг растет у бывшего министра обороны Анатолия Гриценко (10,3%) и лидера партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко (9,9%).

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 44 человека. Владимир Зеленский объявил о своем участии в канун нового года.