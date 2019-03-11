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Политика

Тимошенко влепила звонкую пощечину выскочке Зеленскому

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Фото: Дни.ру
Актеру Владимиру Зеленскому пора начать нервничать. Комик по-прежнему сохраняет лидерство в президентской гонке, но лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не намерена отдавать ему победу. "Оранжевая принцесса" неожиданно для многих нанесла мощный удар по амбициям шоумена. 
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Крайне любопытную информацию опубликовали социологи из аналитической группы "Рейтинг". С 1 по 7 марта исследователи проводили очередной опрос граждан Украины и выясняли их предпочтения на грядущих президентских выборах.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Лидерство по-прежнему удерживает актер Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать почти 25% избирателей.

Настоящей сенсацией стал стремительный рост симпатий к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. За "оранжевую принцессу" готовы проголосовать больше 18% тех, кто пойдет на выборы.

Тимошенко, до недавнего времени находившаяся на третьей строчке после Зеленского и президента Петра Порошенко, стремительно переместилась на вторую позицию. Всего лишь две недели назад социологи фиксировали ее рейтинг на уровне 15%. Рост в три процента за пару недель для текущих украинских политических реалий – это серьезный успех.

Зеленскому, которому Тимошенко почти дышит в спину, пора побеспокоиться. Уже несколько недель рейтинг шоумена не растет, сохраняясь на уровне 25%. При текущей динамике "оранжевая принцесса" очень скоро обгонит харизматичного юмориста, стремительно взлетевшего на украинский политический олимп.

Рейтинг Владимира Зеленского топчется на месте. Кадр youtube.com

Успехами могут похвастаться и другие оппоненты Зеленского. Помимо Тимошенко, рейтинг растет у бывшего министра обороны Анатолия Гриценко (10,3%) и лидера партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко (9,9%).

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 44 человека. Владимир Зеленский объявил о своем участии в канун нового года. 

Автор: Иван Поляков11 марта 2019, 16:51

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