Получившая по зубам Тимошенко ябедничает на Порошенко
"Сегодня встретилась с главой представительства Европейского союза на Украине послом Хьюгом Мингарелли. Сообщила послу о ходе президентской кампании, в первую очередь о масштабных фальсификациях, которые организует и осуществляет команда действующего президента Петра Порошенко", – написала Тимошенко на своей странице в Facebook.
Мингарелли на встрече подчеркнул, что выборы на Украине должны быть честными и свободными. Но, судя по всему, голосование на Украине будет омрачено подтасовками, вбросами, каруселями и прочими составляющими нечестных выборов.
Напомним, что Юлия Тимошенко несколько дней назад написала два заявления в прокуратуру с требованием завести уголовные дела в отношении Петра Порошенко и его команды. По словам лидера "Батькивщины" президент с помощью административного ресурса готовит массовые фальсификации на предстоящих выборах.
В Краматорске кричали «слава Донбассу» и чуть не подрались сторонники Порошенко и Тимошенко— Донбасс.Реалии (@donbassrealii) 14 марта 2019 г.
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Тем временем Юлия Тимошенко стремительно теряет свою популярность. Накануне, 13 марта стало известно, что действующий президент обогнал ее в предвыборных рейтингах. Расклад в первой тройке лидеров изменился, но главным кандидатом по-прежнему остается Владимир Зеленский.
Последние данные соцопросов свидетельствуют о том, что артиста и шоумена готовы поддержать 27,7% избирателей, Петр Порошенко заручился поддержкой 19,6% украинцев, а за лидера "Батькивщины" готовы отдать свои голоса 14,8% граждан. Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.
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