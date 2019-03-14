Получившая по зубам Тимошенко ябедничает на Порошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пожаловалась европейскому послу на масштабные фальсификации, организуемые командой Петра Порошенко. Оранжева принцесса не может пережить позора после того, как действующий президент неожиданно вырвался на второе место в рейтингах популярности.

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