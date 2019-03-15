Стало известно об убийстве Порошенко

Президента Украины хотят убить во время его предстоящего визита в Закарпатье. Названы даже заказчик и исполнитель преступления.

Убийство лидера Незалежной якобы заказал депутат Ужгородского горсовета Игорь Волошин, а исполнителем выступит глава местной общественной организации "Антикоррупция" Александр Броди.

Об этом у себя на странице в Facebook написал активист Евгений Рахимов. "Прошу считать мой пост, как официальное сообщение о готовящемся преступлении. Во время визита Порошенко в Закарпатье на него намерены совершить покушение", – гласит запись в соцсети. Как утверждает Рахимов, убийство Порошенко будет использовано в целях расшатывания ситуации в регионе.

Если верить Управлению государственной охраны Украины, то в 2018 голу Петра Порошенко "убивали" 11 раз. Именно столько покушений предотвратили местные спецслужбы.

Информация о покушениях на президента была озвучена в самом начале предвыборной кампании, сразу же после того, как Порошенко заявил об участии в выборах 31 марта. Не исключено, что для подъема рейтинга в СМИ будет вброшена информация о том, что убить главу государства хочет Кремль.





Согласно данным последних опросов общественного мнения, действующий президент Петр Порошенко занимает вторую строчку в рейтингах популярности кандидатов. На первой позиции уверенно держится актер и шоумен Владимир Зеленский, замыкает тройку лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.