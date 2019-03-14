Порошенко пугает Россию ржавыми ракетами
Запускать ракеты Порошенко решил прямо у российской границы, в Черниговской области. Это попахивает провокацией, говорят эксперты.
"Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и относительно мощности", – заявил президент, не раскрыв секрет – что это за супер-ракеты появились на вооружении украинской армии.
За несколько дней до этого Порошенко уже пугал Россию, говоря о том, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу врага. По официальным данным, таких ракет у Украины нет. Зато есть оружие, над которым смеются сами военные.
В соцсетях время от времени появляются фотографии ржавых автоматов и пулеметов, постоянно выходящей из строя техники, неудачных испытаний оружия. Любят украинские политики и военные говорить и о наступлении на Москву. Правда, не совсем понятно, чем они собрались воевать с ядерной державой.
Год назад бывший главарь запрещенной в России экстремистской группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть возможности для захвата части территорий России. А уже в ноябре 2018 года Киев воочию продемонстрировал, на что он способен, послав три разваливающихся корабля штурмовать Керченский пролив. Попытка прорыва закончилась арестом судов вместе с экипажами.
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