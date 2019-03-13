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Политика

Наглый Порошенко объявил о своей победе на выборах

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Самоуверенный Петр Порошенко собрался править еще пять лет. Президент дал понять, что его победа на выборах – дело решенное.
прочитано 365 раз

Глава государства уверен, что на выборах 31 марта победит именно он. Порошенко заявил, что собирается повышать зарплаты и пенсии в течение  следующих пяти лет. Так он отреагировал на предложение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко отменить монетизацию субсидий и повышение пенсий.

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"Набрались наглости – собираются зарегистрировать законопроект, которым запретят президенту повышать пенсии и зарплаты, потому что это подкуп. Я собираюсь подкупать украинцев все следующие пять лет", - сказал Порошенко, тем самым давая понять, что покидать пост президента он не собирается.

1 марта президент бросил подачку своим гражданам, незначительно повысив пенсии, средний размер которых на Украине составляет около 90 долларов. Одновременно в стране начался второй этап монетизации субсидий: социально незащищенные граждане смогут получить наличные средства для оплаты услуг ЖКХ.

Тем временем вскрылась афера, которую планировал провернуть Петр Порошенко на международной арене. Президент хотел обменять Крым на членство Украины в Евросоюзе. Об этом поведал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Политик заявил, что украинский лидер поделился с ним планами сдать и так потерянный Крым, но получить членство в ЕС и НАТО, пишет издание "Федерал Пресс".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. Рейтинги подавляющего большинства претендентов на высший пост не превышают статистической погрешности. В тройке лидеров актер Владимир Зеленский, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.


Автор: Александр Комаров13 марта 2019, 17:51
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