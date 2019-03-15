Грязный секрет разрушил карьеру Порошенко

Петр Порошенко получил звание лучшего актера Украины из рук авантюриста Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии полагает, что глава Незалежной и его окружение – это настоящие комики.

По мнению беглого политика без гражданства, Порошенко тот еще шут и артист, он переплюнул даже Владимира Зеленского. "Вот, сейчас говорят – Зеленский актер, как можно клоуна пускать во власть. Я не знаю большего актера, чем Порошенко. Порошенко, который умеет плакать. Драматический актер. Какой, к черту Зеленский по сравнению с ним?", – задается вопросои Саакашвили.

Зеленского он назвал жалким актеришкой начального кружка районного масштаба. "Порошенко умеет плакать, умеет пламенно говорить о реформах. Я такие его речи слушал в Одессе и Киеве, а воз и ныне там", – заявил экс-губернатор Одесской области.

Верить всему, что говорит Михаил Саакашвили, конечно, нельзя. К примеру, на днях он признался в любви лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Политик вспомнил сладкие минуты, когда "оранжевая принцесса" нежно держала его за руку во время судебных заседаний по делу о лишении его украинского гражданства.

"У меня к ней своя слабость есть, потому что я ее знаю много лет. Конечно, были часто моменты, когда мы не соглашались, но, с другой стороны, мы разные люди", – сказал Саакашвили.

Саакашвілі на "Право на владу" ПІДТВЕРДИВ приїзд в Україну 01.04.2019 та підтвердив квиток ВІДЕО



Нам заговаривают зубы, ведь самый главный актер и клоун - это Порошенко" - Михаил Саакашвили pic.twitter.com/4VSKFH5XR6 — Вася Адекватник (@Vasya_news) 15 марта 2019 г.

Интересно, что разыскиваемый властями Грузии экс-президент, недавно выступил с видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко на съезде ее партии, а за несколько недель до этого Саакашвили называл Тимошенко кремлевской кукушкой.