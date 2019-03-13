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Политика

Двуличный Саакашвили встал на колени перед уголовницей Тимошенко

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался в любви Юлии Тимошенко. Политик вспомнил сладкие минуты, когда оранжевая принцесса нежно держала его за руку.
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Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили рассыпался в комплиментах Юлии Тимошенко, назвав ее единственным реальным претендентом на президентский пост. Политик вспомнил, как лидер "Батькивщины" держала его за руку во время судебных заседаний и полетела встречать на границу.

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Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

"У меня к ней своя слабость есть, потому что я ее знаю много лет. Конечно, были часто моменты, когда мы не соглашались, но, с другой стороны, мы разные люди", – сказал Саакашвили.

Когда его лишили гражданства Украины, Тимошенко прилетела в Варшаву, а потом встречала экс-президента на границе. "На нескольких судах она со мной сидела, держала меня за руку, поэтому я не могу не иметь к ней чувства благодарности. Я ей лично благодарен", – приводит слова Саакашвили издание "ПолитНавигатор".

Экс-губернатор Одесской области недавно выступил с видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко на съезде ее партии. Но за несколько недель до этого Саакашвили называл Тимошенко кремлевской кукушкой.

Между тем в СМИ появилась информация о том, что беглый политик, объявленный у себя на родине в розыск, вновь собирается приехать на Украину. В Верховной раде такое развитие событий назвали катастрофой, которая приведет к хаосу и беспорядкам. В свою очередь украинские пограничники пообещали не пускать Саакашвили в страну.


Автор: Александр Комаров13 марта 2019, 15:54

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