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Политика

Саакашвили раскрыл страшную тайну Тимошенко

Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко. Фото: Дни.ру
Появившийся из небытия экс-президент Грузии решил внести свой вклад в предвыборную кампанию на Украине. Выгнанный с позором из Незалежной Михаил Саакашвили рассказал, почему Юлия Тимошенко хихикала с Владимиром Путиным.
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Предвыборная гонка на Украине напоминает цирк: в президенты идут почти 50 кандидатов и один другого стоит. Все обвиняют друг друга и обливают грязью недавних друзей и политических соратников.

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Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

Действующий президент Петр Порошенко припомнил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, как она хихикала с Владимиром Путиным во время событий 2008 года в Грузии. Порошенко отметил, что тогда она отказалась открыто встать на сторону Тбилиси.

На самом деле правительство Тимошенко оказывало помощь Тбилиси. С таким откровением выступил Михаил Саакашвили. "Да, в тот момент она, может быть, чисто с точки зрения драматургии допустила ошибку. Но, с другой стороны, реально они нам давали тогда гуманитарную помощь", – приводит слова экс-президента Грузии издание "ПолитНавигатор".

Саакашвили давно превратился в политического клоуна, и его речи мало кого интересуют. Недавно он выступал с видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко, но за несколько недель до этого политик называл оранжевую принцессу кремлевской кукушкой.

А на днях Саакашвили зачем-то решил доказать всему миру, что он настоящий грузин. Бывший президент Грузии прошел в США генетический тест, сообщает RT. Как написал Саакашвили на своей странице в Facebook, тест выявил в нем 99% грузинской крови и 1% – греческой. При этом беглый политик не собирается возвращаться на родину – там в отношении него возбуждено уголовное дело по факту коррупции и превышения полномочий.

Автор: Александр Комаров18 февраля 2019, 13:38

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