До выборов не дотянет: от Зеленского отказались богатые покровители
Бизнесмен, проживающий сейчас в Израиле из-за уголовного преследования у себя на родине, кинул своего протеже, кандидата в президенты Владимира Зеленского и перестал финансировать его кампанию. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
Он рассказал о том, что его коллега по парламенту пытался выйти на Зеленского с целью предложить ему финансирование. В процессе общения с окружением артиста выяснилось, что в штабе комика царит паника: Игорь Коломойский отказался финансировать Зеленского.
Если это действительно так, то главного кандидата в президенты ждут серьезные проблемы: ему не на что будет размещать рекламу в СМИ, ездить по стране и одаривать своих избирателей.
Недавний взлет Зеленского на первую позицию в рейтингах популярности кандидатов теперь может обернуться таким же стремительным падением. Известно, что деньги играют главную роль в раскручивании любого политика, без них не может состояться ни один кандидат.
До недавнего времени олигарх Игорь Коломойский благосклонно относился к своему политическому протеже. Бизнесмен называл Зеленского символом смены поколений. "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах зеленских”, – сказал Коломойский.
Сам же Зеленский всячески отрицал, что он для олигарха лишь игрушка. "Я никакая не игрушка в руках Коломойского и не собираюсь прощать ему обвинения в хищениях, если они будут доказаны.”, – утверждал комик.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. В рейтингах популярности первое место занимает Владимир Зеленский, на второй позиции – Петр Порошенко, третье место у Юлии Тимошенко.
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