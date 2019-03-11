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Политика

Зеленский растоптал алкоголика Порошенко

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
У Петра Порошенко не осталось шансов на победу. Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге.
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Теперь артиста, внезапно вырвавшегося вперед около месяца назад, уже никто не догонит. Уровень поддержки Зеленского колеблется вокруг 20%; за Юлию Тимошенко готовы отдать голоса лишь 13% избирателей; а за действующего президента еще меньше – 12% украинцев.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Если учесть, что с помощью административного ресурса Петр Порошенко накрутит себе какое-то количество голосов, то не исключена его борьба во втором туре с Владимиром Зеленским. Но и тут комик не оставит Порошенко никаких шансов по той причине, что президент сам себе портит показатели.

Недавние выходки Порошенко в провинции на слуху у всей Украины. Где-то  президент ударил по лицу девушку за неудобный вопрос, в другом городе  сорвал шапку и бросил в лицо женщине за попытку обратиться к нему. Наконец, президент позволил себе ущипнуть мужчину за нос, а потом несколько раз ударил стоящего перед ним человека.

Может ли делать все это вменяемый человек – задаются вопросом пользователи соцсетей. Они подметили, что во время всех этих действий с лица главы Незалежной не сходила злорадная улыбка. Вероятно, президент был попросту пьян, ведь такое за ним наблюдалось и раньше. А психиатры уже дают свои советы Порошенко: уму нужно срочно обратиться к специалистам, иначе по причине стресса у президента будет более серьезный срыв.


Предвыборный вояж Порошенко принес соответствующие поведению президента результаты: неадекватный глава государства возглавил антирейтинг украинских избирателей.  Согласно исследованию, уровень недоверия Петру Порошенко составляет 69%. Зато, по данным этого же опроса, самым высоким уровнем доверия среди кандидатов в президенты пользуется Владимир Зеленский: с ним пошли бы в разведку 43% украинцев.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Немалую роль в падении рейтинга Петра Порошенко сыграл и коррупционный скандал в военном ведомстве. Близкие к президенту люди оказались замешаны в покупке контрабандных запчастей для армии и перепродаже их втридорога военным. В цивилизованных странах в таких случаях президенты или уходят в отставку, или принимают беспрецедентные меры для наказания виновных. Но Порошенко и здесь – как с гуся вода.  

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Не исключено, что за время, оставшееся до выборов, Порошенко достанет из рукава джокер и предъявит умопомрачительный компромат на двух своих основных соперников – Зеленского и Тимошенко. Но даже в этом случае отмыться от коррупционных скандалов и своих многомиллионных доходов, полученных на посту президента, Петру Алексеевичу вряд ли удастся. Поэтому уже сейчас ему надо начинать готовиться к бегству в какую-нибудь дружественную страну. Если, конечно, такая найдется…   

Автор: Александр Комаров11 марта 2019, 22:00
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