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Политика

Клоун Зеленский врезал лающей Тимошенко

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Актер Владимир Зеленский вступил в заочную полемику со своей главной соперницей в предвыборной гонке. Комик обиделся на шутку Юлии Тимошенко про борщ из Чебурашки.
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Лидер "Батькивщины" на днях прокомментировала взлетевший до небес рейтинг Зеленского. Тимошенко сказала, что голосовать за комика на выборах это все равно что варить борщ из Чебурашки.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В ответ артист назвал слова соперницы лаем из соседнего села. "Ой, что-то еще доносится, тихонько, как лай из соседнего села, "борщ из Чебурашки". Креативно! Ну это получше, чем "скисший борщ и вчерашний".... Мы – новое блюдо!" – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Предвыборная кампания на Украине напоминает цирк. Создается впечатление, что выпущенные на арену клоуны соревнуются в том, кто лучше развеселит публику, а точнее, избирателей. От Тимошенко с Зеленским не отстает и Петр Порошенко: он ездит по стране и бросается на людей. С кого-то сорвет шапку или ущипнет за нас, кому-то даст ладонью по лицу или с размаху ударит по плечу.   

В соцсетях серьезно обсуждается тема психического состояния президента, а известные психиатры заочно ставят ему диагнозы. В народе также активно обсуждается тема пьянства Порошенко, его не раз видели на публике в неадекватном состоянии.

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендует рекордное число кандидатов – 39 человек. По данным социологических опросов, с большим отрывом лидирует в рейтингах артист Владимир Зеленский, на втором месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Замыкает тройку самых популярных кандидатов президент Петр Порошенко. Эксперты прогнозируют, что выборы пройдут в два тура.


Автор: Александр Комаров12 марта 2019, 21:11

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