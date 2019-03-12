Клоун Зеленский врезал лающей Тимошенко

Актер Владимир Зеленский вступил в заочную полемику со своей главной соперницей в предвыборной гонке. Комик обиделся на шутку Юлии Тимошенко про борщ из Чебурашки.

Лидер "Батькивщины" на днях прокомментировала взлетевший до небес рейтинг Зеленского. Тимошенко сказала, что голосовать за комика на выборах это все равно что варить борщ из Чебурашки.

В ответ артист назвал слова соперницы лаем из соседнего села. "Ой, что-то еще доносится, тихонько, как лай из соседнего села, "борщ из Чебурашки". Креативно! Ну это получше, чем "скисший борщ и вчерашний".... Мы – новое блюдо!" – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Предвыборная кампания на Украине напоминает цирк. Создается впечатление, что выпущенные на арену клоуны соревнуются в том, кто лучше развеселит публику, а точнее, избирателей. От Тимошенко с Зеленским не отстает и Петр Порошенко: он ездит по стране и бросается на людей. С кого-то сорвет шапку или ущипнет за нас, кому-то даст ладонью по лицу или с размаху ударит по плечу.

В соцсетях серьезно обсуждается тема психического состояния президента, а известные психиатры заочно ставят ему диагнозы. В народе также активно обсуждается тема пьянства Порошенко, его не раз видели на публике в неадекватном состоянии.





Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендует рекордное число кандидатов – 39 человек. По данным социологических опросов, с большим отрывом лидирует в рейтингах артист Владимир Зеленский, на втором месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Замыкает тройку самых популярных кандидатов президент Петр Порошенко. Эксперты прогнозируют, что выборы пройдут в два тура.