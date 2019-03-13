Пьяница Порошенко отвесил звонкую оплеуху уголовнице Тимошенко

Кумир Оранжевой революции Юлия Тимошенко больше не в тренде: действующий президент обогнал ее в предвыборных рейтингах. Расклад в первой тройке лидеров изменился, но главным кандидатом по-прежнему остается Владимир Зеленский.

Комика уже никому не догнать: Зеленского готовы поддержать 27,7% избирателей. А ведь всего месяц назад он был на третьей позиции и мало кто верил в столь оглушительный успех бывшего кавээнщика.

Потеснив таких монстров, как Порошенко и Тимошенко, актер стал лидером предвыборной гонки. Эксперты связывают это с усталостью народа от действующих и бывших политиков. В их обещания уже мало кто верит, надеясь на свежую кровь. Молодой и энергичный Зеленский стал кандидатом от безысходности населения – оно хочет отдохнуть от опостылевших лиц украинского политического бомонда.

Но сегодня в сложившейся предвыборной конфигурации снова произошли изменения. Юлия Тимошенко скатилась на третьем место, уступив свою позицию Петру Порошенко. По данным опросов, действующего президента готовы поддержать 19,6% избирателей, а лидера "Батькивщины" – 14,8% граждан.





Такой взлет популярности Петра Порошенко не сулит ничего хорошего: в случае выхода его во второй тур вместе с Владимиром Зеленским, действующий президент с большой долей вероятности останется в своем кресле еще на пять лет. У него в запасе огромный административный ресурс и безграничные возможности влияния на подсчет голосов.





Но, как всем известно, Украина славится своей непредсказуемостью и склонностью к майданам. Не исключено, что в случае победы Порошенко на выборах, его основные оппоненты попытаются вывести на улицы своих сторонников. И, если более интеллигентный электорат Владимира Зеленского вряд ли будет легким на подъем, то за оранжевую принцессу вступятся ее избиратели.





Результаты первого тура президентских выборов будут объявлены 1 апреля, то есть в День дураков. Поэтому в любом случае нас ждет широкая развлекательная программа по итогам голосования на Украине. Хочется надеяться, что наблюдать за нею мы будем не сквозь дым от горящих покрышек.