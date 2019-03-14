Сбежавшему от народа Порошенко влепили смачную пощечину
Громкие акции националистов можно рассматривать как заявку
главы МВД на повышение своего влияния. Как вариант – кресло премьер-министра,
отметил в беседе с изданием "ПолитНавигатор" директор Института
миротворческих инициатив Денис Денисов.
Эксперт напомнил об акции националистов в Черкассах 9 марта. Тогда радикалы сорвали предвыборный митинг Петра Порошенко, который был вынужден поспешно ретироваться с места событий.
По словам Денисова, устроившие "представление" молодчики связаны с Аваковым. Эксперт не исключил, что произошедшее - демонстрация силы и возможностей главы МВД. Политолог назвал атаку радикалов в Черкассах "звоночком" Петру Порошенко и намеком на то, что министр внутренних дел способен устранить главу государства.
Аналитик уверен: активность радикалов говорит об усилении значимости Авакова для внутренней украинской политики. "Теперь можно говорить с высокой долей вероятности, что, видимо, он претендует на повышение своего статуса – возможно, до премьерского", – резюмировал эксперт.
В Киеве 9 марта радикалы одной из группировок провели демонстрацию и потребовали наказать Порошенко за многочисленные коррупционные скандалы в министерстве обороны. После этого молодчики направились в Черкассы. Благо, ехать не так далеко – 140 километров.
Прибыли радикалы прямо к началу предвыборного митинга главы государства. Они сходу начали пробиваться к сцене, где выступал Порошенко. Завязалось побоище с милицией. В результате несколько правоохранителей серьезно пострадали. Сам президент поспешил покинуть город.
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