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Политика

Сбежавшему от народа Порошенко влепили смачную пощечину

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
На Украине рассматривается вариант силового свержения президента Петра Порошенко. Скинуть лидера Незалежной с кресла главы государства может министр внутренних дел Арсен Аваков. 
прочитано 588 раз

Громкие акции националистов можно рассматривать как заявку главы МВД на повышение своего влияния. Как вариант – кресло премьер-министра, отметил в беседе с изданием "ПолитНавигатор" директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Эксперт напомнил об акции националистов в Черкассах 9 марта. Тогда радикалы сорвали предвыборный митинг Петра Порошенко, который был вынужден поспешно ретироваться с места событий.

По словам Денисова, устроившие "представление" молодчики связаны с Аваковым. Эксперт не исключил, что произошедшее - демонстрация силы и возможностей главы МВД. Политолог назвал атаку радикалов в Черкассах "звоночком" Петру Порошенко и намеком на то, что министр внутренних дел способен устранить главу государства.

Аналитик уверен: активность радикалов говорит об усилении значимости Авакова для внутренней украинской политики. "Теперь можно говорить с высокой долей вероятности, что, видимо, он претендует на повышение своего статуса – возможно, до премьерского", – резюмировал эксперт.

Арсена Авакова многие называют главным врагом Петра Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

В Киеве 9 марта радикалы одной из группировок провели демонстрацию и потребовали наказать Порошенко за многочисленные коррупционные скандалы в министерстве обороны. После этого молодчики направились в Черкассы. Благо, ехать не так далеко – 140 километров.

Прибыли радикалы прямо к началу предвыборного митинга главы государства. Они сходу начали пробиваться к сцене, где выступал Порошенко. Завязалось побоище с милицией. В результате несколько правоохранителей серьезно пострадали. Сам президент поспешил покинуть город.

Автор: Иван Поляков14 марта 2019, 15:28
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