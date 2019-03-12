Названа причина неадекватного поведения Порошенко
Порошенко с детства страдает диабетом, и скачки сахара в
крови порой приводят к эмоциональным поступкам. "В частности, он может
неожиданно впадать в гнев или, наоборот, становиться очень добрым", -
заявил в интервью "Московскому комсомольцу" глава фонда
"Украинская политика" Константин Бондаренко.
Само собой, влияет на поведение Порошенко и алкоголь. По словам эксперта, врачи из-за болезни запретили украинскому лидеру пить, однако он игнорирует их рекомендации.
Впрочем, совсем уж много Порошенко не употребляет, в состоянии белой горячки его никогда не видели. "Но алкоголя никогда не гнушался", – резюмировал глава фонда "Украинская политика".
Странное поведение главы государства уже давно стало притчей по языцех. Не так давно неутешительный диагноз Порошенко поставил доктор медицинских наук Сергей Шепетько. Профессор диагнострировал у лидера Незалежной пограничное психическое расстройство личности.
Вот выберут xoxлы Порошенко и заживут! Не то что сейчас, при Порошенко— Во///дь™ (@subb_zzer0) 10 марта 2019 г.
Эксперт отметил, что президент, находясь на публике, часто не может сдержать эмоции. Удивительно, как с таким недугом Порошенко руководит страной.
Впрочем, его время в кресле главы государства, похоже, истекает. В конце марта состоятся выборы президента Украины – 2019. Петр Порошенко занимает в предвыборной гонке третье место. Лидирует актер Владимир Зеленский.
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