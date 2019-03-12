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Политика

Обнаглевшего Порошенко прищучили за махинации

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко очень хочет стать президентом второй раз. Главное препятствие для лидера Незалежной – не лидирующий в гонке Владимир Зеленский, а тихий и неприметный глава МВД Арсен Аваков. Министр сделал внушение распоясавшемуся главе государства. 
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Как пример противоборства Порошенко и Авакова эксперты приводят недавнее обнаружение прослушивающего устройства на крыше офиса Владимира Зеленского. Механизм был установлен сотрудниками Службы безопасности Украины, тесно связанной с главой государства. Однако вскоре сотрудники полиции обнаружили и изъяли устройство.

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МВД заявляет, что обеспечит честные выборы, однако это не в интересах Порошенко. В этом уверен директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В свою очередь внефракционный депутат Верховной рады Сергей Лещенко уверен, что националисты, которые 9 марта сорвали предвыборный митинг Порошенко в Черкассах, близки к Авакову. Радикалы действовали синхронно, что указывает на наличие центра, который их координировал, полагает депутат.

По мнению парламентария, таким образом Аваков решил "показать Порошенко его место". Легкой прогулки ко второму сроку для действующего президента не будет, уверен Лещенко. "Эта ситуация – только начало", – резюмировал депутат.

Арсен Аваков может сыграть роковую роль в судьбе Петра Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Аваков уже не первый раз больно бьет Порошенко. Пару недель назад министр обнародовал убойный компромат на президента, где подтверждаются факты многочисленных махинаций со стороны предвыборного штаба главы государства. Речь идет о так называемых сетках – ячейках профессиональных махинаторов, которые занимаются скупкой голосов в регионах.

Эксперты уже предупреждали, что Аваков может сыграть роковую роль в судьбе Порошенко. Аналитики полагают, что глава МВД хочет выступить "независимым арбитром" на выборах, показав кандидатам в президенты свою силу и влияние. 

За 20 дней до президентских выборов на Украине – 2019 рейтинг Петра Порошенко оставляет желать лучшего. Украинский лидер уступает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко. 

Автор: Иван Поляков12 марта 2019, 10:23
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