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Политика

Порошенко спасся бегством от разъяренных украинцев

Петр Порошенко. Фото: Global look press
Президент Украины Петр Порошенко едва не распрощался с жизнью. На одном из последних предвыборных митингов к лидеру Незалежной стала пробиваться группа агрессивных националистов. Завязалось жуткое побоище. Самому Порошенко пришлось пуститься наутек.   
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Все произошло в городе Черкассы во время одного из последних предвыборных митингов украинского лидера. Перед этим украинские националисты организовали демонстрацию в Киеве с требованием наказать лидера Незалежной за многочисленные коррупционные скандалы в министерстве обороны.  

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После этого радикалы выдвинулись в Черкассы. Порошенко выступал перед собравшимися людьми, когда к месту митинга подъехала группа националистов из нескольких десятков человек. 

Они сразу же рванули к сцене и принялись отталкивать собравшихся. Путь им преградила полиция, завязалась потасовка. Охранники Порошенко поспешили вывести президента.  

Националисты выкрикивали в след президенту обидные слова и требовали от него остаться на сцене. Однако разговаривать с нападавшими у Порошенко смелости не хватило – он поспешил сесть в автомобиль и скрыться в неизвестном направлении. 

В результате побоища пострадали 22 сотрудника полиции, 19 из них госпитализированы. У некоторых правоохранителей рассечено лицо.  

Националисты погнали в шею Петра Порошенко. Фото: Pavlo Gonchar/Global look press

Коррупционные скандалы сопровождают все президентство Петра Порошенко. За месяц до выборов президента Украины – 2019 оппоненты лидера Незалежной вновь пытаются раскрутить эту тему.  

По словам экспертов, власть выделяет на армию большие деньги последние годы, однако расходование этих средств вызывает сомнение. В частности, Порошенко подозревают в хищениях в министерстве обороны, с которыми могут быть связаны взрывы на военных складах по всей стране. Якобы таким образом коррупционеры пытались скрыть нехватку боеприпасов.

Автор: Иван Поляков11 марта 2019, 07:35
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