Порошенко спасся бегством от разъяренных украинцев
Все произошло в городе Черкассы во время одного из последних предвыборных митингов украинского лидера. Перед этим украинские националисты организовали демонстрацию в Киеве с требованием наказать лидера Незалежной за многочисленные коррупционные скандалы в министерстве обороны.
После этого радикалы выдвинулись в Черкассы. Порошенко выступал перед собравшимися людьми, когда к месту митинга подъехала группа националистов из нескольких десятков человек.
Они сразу же рванули к сцене и принялись отталкивать собравшихся. Путь им преградила полиция, завязалась потасовка. Охранники Порошенко поспешили вывести президента.
Националисты выкрикивали в след президенту обидные слова и требовали от него остаться на сцене. Однако разговаривать с нападавшими у Порошенко смелости не хватило – он поспешил сесть в автомобиль и скрыться в неизвестном направлении.
В результате побоища пострадали 22 сотрудника полиции, 19 из них госпитализированы. У некоторых правоохранителей рассечено лицо.
Коррупционные скандалы сопровождают все президентство Петра Порошенко. За месяц до выборов президента Украины – 2019 оппоненты лидера Незалежной вновь пытаются раскрутить эту тему.
По словам экспертов, власть выделяет на армию большие деньги последние годы, однако расходование этих средств вызывает сомнение. В частности, Порошенко подозревают в хищениях в министерстве обороны, с которыми могут быть связаны взрывы на военных складах по всей стране. Якобы таким образом коррупционеры пытались скрыть нехватку боеприпасов.
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