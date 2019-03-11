Порошенко спасся бегством от разъяренных украинцев

Президент Украины Петр Порошенко едва не распрощался с жизнью. На одном из последних предвыборных митингов к лидеру Незалежной стала пробиваться группа агрессивных националистов. Завязалось жуткое побоище. Самому Порошенко пришлось пуститься наутек.



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