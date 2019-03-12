Первая кровь: разгорается скандал вокруг ворюги Порошенко

Украинские националисты все громче заявляют о себе в преддверии президентских выборов. Вскормленные властью бандеровцы и неофашисты теперь посылают серьезные сигналы Петру Порошенко.

В центре Киева националисты залили бычьей кровью, закидали яйцами и обклеили стикерами вход в центральный офис Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Эта организация, созданная в 2015 году по указке США должна бороться с коррупцией во властных структурах, но на деле сама крышует нечистых на руку чиновников.

В этом уверены радикалы, которые сегодня кровью и яйцами выразили протест против покрытия руководством НАБУ хищений в оборонной сфере. Речь идет о журналистом расследовании, в котором утверждается, что заместитель директора антикоррупционного ведомства был в сговоре с бизнесменами, причастными к незаконным сделкам в "Укроборонпроме".

Предприимчивые чиновники незаконно закупали в России запчасти для военной техники и втридорога перепродавали их военным. В деле были замешаны приближенные Петра Порошенко.

Радикалы почти из всех организаций и нацбатальонов, создание которых в 2014 году курировали лично Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков, теперь восстали против своих хозяев. Они обвиняют в хищениях президента и его окружение.

Похоже, что националисты становятся главным ударным инструментом для финальной битвы в президентской гонке на Украине. Как заявил в эфире телеканала "Россия 1" представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, праворадикалов можно поставить лишь в одно место – только к стенке, поскольку они убивают жителей Донбасса уже пять лет.

Такие организации, как полк "Азов" и связанные с ним движения являются бандформированием, а не политической силой. Они хозяйничают на улицах Киева и других городов Незалежной. Мирошник напомнил, что создавал эти организации президент, а крышевал глава МВД.





"Это бандформирование, которое крышует власть; полмиллиона человек, которых прогнали через котел под названием АТО, и эти люди будут определять политику", – сказал политик.

Когда наступят выборы, придут эти люди, встанут вокруг участков и посчитают так, как они захотят.

Об опасности заигрывания с националистами украинскую власть не раз предупреждали российские политики и эксперты. Робкие призывы не делать ставку на радикалов раздавались даже из европейских стран. Но, похоже, ситуация на Украине развивается по сценарию "революция пожирает своих детей". Так в XVIII веке перед казнью сказал знаменитый деятель Великой французской революции Жак Дантон. Не исключено, что в похожую передрягу скоро попадут и лидеры украинского государства, пришедшие к власти на волне Евромайдана.





Очевидно, что если Петр Порошенко откажется плясать под дудку бандеровцев, то его ждет незавидный конец. По большому счету, для националистов нет разницы – кто станет новым президентом Украины. Им важно, чтобы он (или она) не вставлял им палки в колеса, выполнял все их требования и не вмешивался в процесс превращения страны в подобие Германии 30-х годов прошлого века.

Пока что президент Порошенко закрывает глаза на бесчинства молодчиков, громящих все, что связано с русским языком, Россией, советской историей Украины; на ночные факельные шествия и прочие деяния националистов. Но вот сможет ли лидер нации начать выполнять их требования по борьбе с коррупционерами, засевшими в высоких кабинетах – этот вопрос пока что остается без ответа.