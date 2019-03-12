Уголовница Тимошенко согласилась лечь под Порошенко

Юлия Тимошенко нелепо оправдалась за свое предстоящее поражение на выборах. Лидер "Батькивщины" обвинила в проигрыше президента Петра Порошенко.

Действующий глава государства не в состоянии честно победить, заявила Тимошенко, признав тем самым, что она проиграет на выборах 31 марта. Лидер "Батькивщины" снова упомянула о провокациях администрации, которые, по ее словам, достигли апогея.

Одна из таких провокаций – регистрация на выборах однофамильца Тимошенко, некоего Юрия Владимировича. Как утверждает "оранжевая принцесса", его отправил на выборы лично Порошенко. Это сделано для того, чтобы сбить с толку избирателя, который может поставить галочку за неизвестного человека только потому, что его инициалы и фамилия "Ю.В. Тимошенко".

Кроме того, Тимошенко обвинила Службу безопасности Украины в том, что она выписала более десяти тысяч повесток членам партии "Батькивщина" и принуждает их отказаться от работы на выборах президента. Эту ситуацию политик сравнила с 37-м годом. "Всем этим сегодня занимается СБУ вместе с Генпрокуратурой. Репрессии достигли апогея, так же, как и фейки, которые сегодня создает администрация президента", – заявила Тимошенко.

Ранее она уже обвиняла Петра Порошенко в подготовке массовых фальсификаций на предстоящих выборах. Речь шла о вбросах бюллетеней за так называемых мертвых душ и подготовке фальшивых списков избирателей.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. В лидеры предвыборной гонки около месяца назад вырвался актер Владимир Зеленский, второе место занимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Третий в списке – действующий президент Петр Порошенко.