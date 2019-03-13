Украина нанесла подлый удар по России

Украина нанесла серьезный удар по российской космической программе. В ракету "Союз" попал неисправен украинский прибор, из-за которого могли погибнуть космонавты.

Прибор, отвечающий за нормальное функционирование системы управления ракеты-носителя "Союз-ФГ", заменили после неудачных испытаний на космодроме Байконур. О том, что он изготовлен на харьковском предприятии "Коммунар", РИА Новости сообщил некий источник в ракетно-космической отрасли.

Неисправный прибор стал причиной повторных испытаний ракеты. Проблемы обнаружились во время предстартовой проверки ракеты, которая должна завтра, 14 марта доставить на орбиту очередной экипаж МКС. График работ на космодроме скорректирован, но старт переносить не планируется.

В экипаж стартующего завтра "Союза" вошли российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, не долетевшие до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук.





Украина разорвала все договоры с Россией на поставку продукции военного и космического назначения. Вероятно, что неисправный прибор попал в Россию еще до прекращения всех отношений Москвы и Киева.

В этом году президент Петр Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Он был подписан 31 мая 1997 года в Киеве во время государственного визита Бориса Ельцина. Документ закреплял всеобъемлющие принципы стратегического партнерства во всех областях и сферах.