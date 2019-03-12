На Украине объявился двойник Порошенко

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян обнаружила двойника Петра Порошенко. Человек, очень похожий на президента, оказался шизофреником.

Монтян раскопала двойника Порошенко в учебнике по психиатрии. У себя в Facebook она опубликовала снимок страницы старого, еще советского пособия по судебной психиатрии, на котором изображен человек, больной шизофренией.

"Горделивая поза больного шизофренией с бредовыми идеями величия", – гласит подпись под фотографией. Монтян в комментарии написала: "Увидела кого-то очень знакомого".

Поведение Петра Порошенко в последние дни действительно напоминает выходки не совсем здорового человека. Во время предвыборных поездок он буквально бросается на людей. Недавно президент ударил по лицу девушку за неудобный вопрос, в другом городе сорвал шапку и бросил в лицо женщине за попытку обратиться к нему. Наконец, президент позволил себе ущипнуть мужчину за нос, а потом несколько раз ударил стоящего перед ним человека.

В украинских СМИ появились комментарии психиатров, которые советуют Порошенко срочно обратиться к специалисту, иначе все закончится плачевно. Из-за стресса у главы Незалежной может произойти более серьезный срыв. Об этом свидетельствует злорадная улыбка, которая не сходит с лица президента во время агрессии по отношению к избирателям.

Не исключено, что Порошенко воспринимает близко к сердцу потерю популярности у своего народа. В предвыборных рейтингах он скатился на третье место. Первую позицию занимает комик Владимир Зеленский, второе – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.