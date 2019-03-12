Медведев раскрыл тайну алкоголизма Порошенко

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Вторник 12 марта
Лента новостей
14:58
Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем
14:58
Беременных предупредили о страшной угрозе
14:58
Семенович жестко высказалась о рождении ребенка
14:53
Дума приняла законопроект о повышении пенсий
14:32
В Башкирии глыба льда убила 7-летнего ребенка
14:31
В трагедии группы Дятлова нашли радиоактивный след
14:18
Женщина попала в больницу после оральных ласк
13:52
Королевский национальный балет Грузии выступит в Кремле
13:47
"Не хочу ничего знать!": вдова Бодрова вскипела из-за съемок "Брата-3"
13:39
Под Москвой два мигранта ограбили таксиста и пырнули ножом
13:37
На Украине объявился двойник Порошенко
13:23
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из пистолета
13:14
Затравленная перед "Евровидением" певица Maruv благословила Лазарева на победу
13:07
Мать московской девочки-маугли планировала изуверское убийство
12:58
Как принятие ванны превратить в магический ритуал
12:56
Володин осудил бестактные заявления о малоимущих пенсионерах
12:52
12-летний ребенок умер в Москве от ВИЧ из-за молчания родителей
12:49
Гузеева обратилась к запуганной Кудрявцевой
12:30
Как выбрать продукты для Великого поста
12:20
Преступные лидеры получат до 20 лет тюрьмы
12:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 марта 2019 года
12:00
В Москве назвали лауреатов Первой российской премии BR Awards
11:53
Угрозы украинского ведущего довели россиянку до нервного срыва (видео)
11:51
Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста
11:45
Всплыли неожиданные данные о прошлом Маркл
11:39
Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса
11:25
"Он так тонко чувствует меня!": Зудина разоткровенничалась о Богомолове
11:04
Раскрыты баснословные заработки Малышевой
11:03
Маковецкий о смерти Этуша: Хочу так же
11:00
Скончался всемирно известный чемпион мира по футболу
11:00
Раскрыта причина катастрофы Boeing в Эфиопии
10:46
В аэропорт Якутска поступило сообщение о заложенной бомбе
10:34
Легендарная ведьма Алена Полынь раскрыла секрет женского счастья
10:29
Супермодель Victoria’s Secret показала грудь на карнавале
10:17
Жителей Земли готовят к жуткой катастрофе
10:11
Измученный Виторган: Потом будешь вспоминать это время как счастливое
10:06
Конор Макгрегор украл телефон у поклонника
09:40
Пышка из Comedy Woman раскрыла секрет похудения
09:39
Медведева нанесла новый удар Туктамышевой
09:28
Стало известно, был ли убит муж Божены Рынской
09:08
Одураченный инвалид потребовал с Бузовой и Баскова миллион
09:06
Дети задыхаются: в Благовещенске экстренно эвакуировали школу
08:54
Викторию Боню побили молотком в Белоруссии
08:14
Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
07:05
Проводившая мужа в тюрьму Кабаева рассказала о сексе в самолете
05:35
Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
03:19
Известная певица заблудилась в горах
01:33
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
23:20
Сексуальную дочь Апексимовой раскрыли у Миронова
21:53
Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
21:41
"Как у козы рожки": народ взорвался из-за торчащих коленей Пугачевой
21:14
Латвия построила на границе с Россией забор
20:59
В Удмуртии съехавшая с дороги иномарка насмерть сбила пешехода
20:52
Погиб водитель: подробности страшной аварии в Казани
20:41
Звезда сериала "Кухня" удивила неожиданным диагнозом
20:32
В Нижнем Тагиле пьяная автоледи протаранила дом
20:22
В Тюмени автобус столкнулся с иномаркой
20:08
Значение сна с понедельника на вторник
19:54
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата
19:36
"Ты вообще не знаешь": Собчак подняли на смех из-за Виторгана
19:31
Под Омском пьяный водитель влетел под КамАЗ
19:26
Под Нижним Новгородом задержали вагон глютена
19:17
"Чушь собачья": у переплачивающих за услуги ЖКХ россиян нашлась защита
19:05
Такси с пассажирами попало в ДТП на выезде из Ростова
18:43
Борисов стравил грызущихся за наследство родственников советской звезды
18:35
Певица Нюша обрела покой
18:34
Подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына отпустили из зала суда
18:19
"Единая Россия" нашла нарушения при маркировке молочной продукции
18:06
Василий Лановой экстренно госпитализирован
18:04
В Мурманске пьяная девушка ударила полицейского ножом
17:40
Находившегося 18 лет в розыске мужчину поймали в Москве
17:38
"Уже сама не помнит": стареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт
17:18
Раскрыта причина стрельбы токаря в начальника цеха в Уфе
16:57
Разгоряченная Барановская прикрыла грудь вениками (фото)
16:51
Шепелев не сдержался после разоблачения предполагаемой дочери
16:45
Адвокаты: суд нарушил право на защиту Олега Сорокина
16:40
В Башкирии прохожие скрутили и сдали полиции опасного грабителя
16:37
Подробности о найденной в Москве девочке-маугли
15:46
Ведущую "Орла и решки" распекли за снимок без лифчика
15:44
Набросившийся на Путина Лукашенко возмутил поведением
15:40
Россия стягивает войска к границе с Украиной
15:31
Звезда сериала "Кухня" попала в больницу
15:26
Табаков вывел в свет резко сдавшую Зудину
15:16
Во время "охоты" на Нибиру обнаружили новую планету
15:13
Дерущаяся Пьеха вынудила Корчевникова спрятать лицо
15:05
Православные бунтуют против пасхального "шабаша" Цымбалюк-Романовской в храме
14:52
"Обреченные": выживший из группы Дятлова раскрыл тайну гибели туристов
14:41
США сбили пассажирский самолет над Украиной
14:39
Под Москвой младенец уснул в гостях и умер
14:34
Александр Цекало тайно женился на молодухе
14:25
Вылетевший из Москвы самолет экстренно приземлился из-за сообщений о бомбе
14:24
Экс-участница "Дома-2" возбудила народ огромной грудью
14:19
Жительница Петербурга морила голодом троих детей
14:16
Родившая Тодоренко поразила подтянутой фигурой в бикини
14:13
"ЕР" передала в прокуратуру жалобы на двойную оплату за вывоз мусора
14:03
Матери Сергея Горобченко отрезали часть лица
14:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 марта 2019 года
13:55
Найдено эффективное средство для защиты от рака
13:51
В Москве пройдет выставка INTERCHARM Professional 2019
13:45
Пьянка полицейских под Москвой обернулась серьезными последствиями
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Православные бунтуют против пасхального "шабаша" Цымбалюк-Романовской в храме
Исхудавшая донельзя Пугачева произвела фурор на юбилее Леонтьева
"Уже сама не помнит": стареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Вывалившая грудь Волочкова подралась прямо на съемках
Набросившийся на Путина Лукашенко возмутил поведением
Политика

Медведев раскрыл тайну алкоголизма Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Сделано официальное заявление об употреблении президентом Украины алкогольных напитков. Оказывается Порошенко позволяет себе только смочить губы шампанским.
прочитано 578 раз

Слухи о том, что президент Украины Петр Порошенко любит выпить, назвали российскими фейками. Спичрайтер президента Олег Медведев оправдался за своего шефа и сообщил журналистам, что Порошенко почти не пьет спиртного и лишь может смочить губы шампанским.

ПО ТЕМЕ

На Украине объявился двойник Порошенко

Зеленский растоптал алкоголика Порошенко

Симоньян пожаловалась на алкоголика Порошенко

Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"По моему ощущению Порошенко практически не употребляет алкоголь. Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее пригубливает", – цитирует Медведева издание "ПолитНавигатор".

Судя по поведению Петра Порошенко, дело обстоит иначе: президент часто появляется на публике в неадекватном состоянии. Чем меньше времени остается до выборов, тем чаще Порошенко забывает правила приличия. Во время своих предвыборных поездок он стал буквально бросаться на людей и срывать с них шапки, хватать за нос и бить по лицу. Причем, под горячую руку главы Незалежной попадают и мужчины, и женщины.

О том, что Порошенко пристрастился к рюмке, заметили политологи Сергей Михеев и Алексей Мартынов. Эксперты связывают это с серьезным напряжением, проблемами со здоровьем и падением рейтинга популярности президента.

Тем временем до президентских выборов на Украине остается менее трех недель. В лидеры гонки вырвался актер Владимир Зеленский, второе место занимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Действующий президент Петр Порошенко замыкает тройку самых популярных кандидатов.


Автор: Александр Комаров12 марта 2019, 14:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Сделано заявление об отставке Лукашенко
Медведев раскрыл тайну алкоголизма Порошенко
"Вся в коричневом": Порошенко подставил Тимошенко под вентилятор
Обнаглевшего Порошенко прищучили за махинации

Шоу-бизнес

Семенович жестко высказалась о рождении ребенка
"Она его колола!": шокирующие откровения Панина о молодой жене Этуша
"Не хочу ничего знать!": вдова Бодрова вскипела из-за съемок "Брата-3"
Суррогатная мать?: объявившую о дочери Заворотнюк заподозрили в обмане

Проишествия

Женщина попала в больницу после оральных ласк
Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальную дочь Апексимовой раскрыли у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Проводившая мужа в тюрьму Кабаева рассказала о сексе в самолете

Судя по всему, звезда любит эксперименты
Шоу-бизнес

Реаниматологи колдуют над рожей Началовой

Артистке поставили неутешительный диагноз
Шоу-бизнес

Одураченный инвалид потребовал с Бузовой и Баскова миллион

Истец уверен, что артисты – соучастники мошенников
Шоу-бизнес

Пышка из Comedy Woman раскрыла секрет похудения

Звезда сбросила за месяц более 10 килограммов

Гороскоп

Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем
Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса
Житель Перми признан самым сексуальным учителем английского
Австралийка в 41 год выглядит на 20

Спорт

Медведева нанесла новый удар Туктамышевой
Триумфальное возвращение: Медведева побила Загитову и Туктамышеву
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини

Регионы

Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru