Медведев раскрыл тайну алкоголизма Порошенко
Слухи о том, что президент Украины Петр Порошенко любит выпить, назвали российскими фейками. Спичрайтер президента Олег Медведев оправдался за своего шефа и сообщил журналистам, что Порошенко почти не пьет спиртного и лишь может смочить губы шампанским.
"По моему ощущению Порошенко практически не употребляет алкоголь. Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее пригубливает", – цитирует Медведева издание "ПолитНавигатор".
Судя по поведению Петра Порошенко, дело обстоит иначе: президент часто появляется на публике в неадекватном состоянии. Чем меньше времени остается до выборов, тем чаще Порошенко забывает правила приличия. Во время своих предвыборных поездок он стал буквально бросаться на людей и срывать с них шапки, хватать за нос и бить по лицу. Причем, под горячую руку главы Незалежной попадают и мужчины, и женщины.
Вы спите...., а больной диабетом алкоголик Вальцман спасает Мир! #ЧасПравды #Украина #Уроды #Україна #Порошенко pic.twitter.com/7NGHUqx0HO— Aleksandr Golovin (@Golovinav) 3 декабря 2015 г.
О том, что Порошенко пристрастился к рюмке, заметили политологи Сергей Михеев и Алексей Мартынов. Эксперты связывают это с серьезным напряжением, проблемами со здоровьем и падением рейтинга популярности президента.
Тем временем до президентских выборов на Украине остается менее трех недель. В лидеры гонки вырвался актер Владимир Зеленский, второе место занимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Действующий президент Петр Порошенко замыкает тройку самых популярных кандидатов.
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