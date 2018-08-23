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Политика

"Президент соврамши": алкоголь довел Порошенко до бреда

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Алкогольный бред и шизофрения – таким диагнозом наградили комментаторы президента Незалежной. Выступление Петра Порошенко на церемонии по случаю Дня украинского флага вызвало ожидаемую реакцию в Донбассе.
прочитано 232 раза

Заявления Порошено больше напоминают бред алкоголика. Либо же это агония перед выборами, которые он не надеется выиграть.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Господин Порошенко, как всегда, соврамши. По факту, на сегодняшний день, Новороссии нет, но идея ее жив. А Украина на сегодняшний день существует – но она уже мертва", – прокомментировал слова президента Незалежной лидер общественного движения "Фронт одесского сопротивления" Игорь Немодрук.

Напомним, Петр Порошенко 23 августа впервые провел церемонию по случаю Дня украинского флага не в Киеве, а в Днепре (бывшем Днепропетровске). Украинский лидер заявил, что место проведения выбрано неслучайно. "Именно здесь, так и не родившись, бесславно погибла так называемая Новороссия", - пояснил он.

"Это клиническая шизофрения, усугубленная особо тяжелой формой алкоголизма. Во-первых, Новороссия не погибла, это однозначно, она живет. Во-вторых, что еще можно ожидать от этого человека? Я думаю, что это агония", – приводит комментарий  командира роты разведки Народной милиции ДНР Вячеслава Губина издание "Политнавигатор".  

В Днепропетровске в 2014 году из числа уголовников и неонацистов формировались карательные батальоны для отправки в Донбасс. Финансировал их олигарх-губернатор Игорь Коломойский. Как позже признался соратник Коломойского, Геннадий Корбан, Русская весна в городе была подавлена незаконными методами. Он же заявил об ответственности Коломойского за сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Автор: Андрей Евлампиев23 августа 2018, 16:20
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