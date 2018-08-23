"Президент соврамши": алкоголь довел Порошенко до бреда

Алкогольный бред и шизофрения – таким диагнозом наградили комментаторы президента Незалежной. Выступление Петра Порошенко на церемонии по случаю Дня украинского флага вызвало ожидаемую реакцию в Донбассе.

Заявления Порошено больше напоминают бред алкоголика. Либо же это агония перед выборами, которые он не надеется выиграть.

"Господин Порошенко, как всегда, соврамши. По факту, на сегодняшний день, Новороссии нет, но идея ее жив. А Украина на сегодняшний день существует – но она уже мертва", – прокомментировал слова президента Незалежной лидер общественного движения "Фронт одесского сопротивления" Игорь Немодрук.

Напомним, Петр Порошенко 23 августа впервые провел церемонию по случаю Дня украинского флага не в Киеве, а в Днепре (бывшем Днепропетровске). Украинский лидер заявил, что место проведения выбрано неслучайно. "Именно здесь, так и не родившись, бесславно погибла так называемая Новороссия", - пояснил он.

"Это клиническая шизофрения, усугубленная особо тяжелой формой алкоголизма. Во-первых, Новороссия не погибла, это однозначно, она живет. Во-вторых, что еще можно ожидать от этого человека? Я думаю, что это агония", – приводит комментарий командира роты разведки Народной милиции ДНР Вячеслава Губина издание "Политнавигатор".

По словам Пети��, оказывается, что #Россия начала войну за независимость Украины!!!��Цитируем: «Все мы знаем, что нынешняя российско-украинская война — это война за Независимость Украины. И начала ее Россия..." Гениально! #Украина борется за свою зависимость! От кого? #Порошенко pic.twitter.com/UNSydVPNzf — Гво///дь (@gwozdik) 22 августа 2018 г.

В Днепропетровске в 2014 году из числа уголовников и неонацистов формировались карательные батальоны для отправки в Донбасс. Финансировал их олигарх-губернатор Игорь Коломойский. Как позже признался соратник Коломойского, Геннадий Корбан, Русская весна в городе была подавлена незаконными методами. Он же заявил об ответственности Коломойского за сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.