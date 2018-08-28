Неадекватный от алкоголя и нервов Порошенко рвет важное соглашение с Россией

Президент Украины решил расторгнуть всяческие отношения с нашей страной. Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от МИД документы для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

По словам украинского лидера, его страна подошла "к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Он добавил, что ждет начала реализации этого процесса.

Такое заявление Порошенко сделал на встрече с дипломатами, передает РИА Новости из Киева. В свою очередь украинский политолог Олег Соскин пообещал новые срывы главы государства. В пример неадекватного поведения он привел недавний случай, когда президент грубо ответил журналисту из-за спиртного, сахарного диабета, падения рейтинга, критики, усиления конкурентов и нервного напряжения.

Репортер спросил, выполнил ли Петр Порошенко обещание по поводу выделения до 15 миллионов гривен на реконструкцию Соборной площади Николаева. На это президент начал выхватывать микрофон из его рук. А руководитель администрации региона и вовсе оттолкнул работника СМИ.

"Надо учитывать, что все-таки у него есть болезнь, которая тоже очень серьезно влияет. Если встречается со спиртным, то не может зеленого змея побороть. Он находится в состоянии цугцванга, то есть все, что он ни делает, у него не получается", - цитирует политолога НСН. "Срывов будет все больше, они будут более грубыми, неадекватными, может и до мордобития дойти", – добавил Соскин.