Ушлый Порошенко вычислил главного агента Кремля

Украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу имя еще одного агента Кремля – Вадима Манукяна. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме не напуган и обещает вскоре посетить Киев в составе большой и дружной "миротворческой" компании.

Блогер Вадим Манукян – агент Кремля. Он сознательно нарушил государственную границу Украины – "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым". Так определяет вину российского эксперта сайт "Миротворец", который вносит в свои черные списки лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности Украины".

Сам Манукян, надо сказать, не особо расстроился. Ехать на Украину в ближайшее время он не собирался.

"Ну в общем, в ближайших планах у меня поездка на Украину и не значилась. Насколько мне известно, в этом списке весьма достойная компания собралась. Поэтому переживать по этому поводу я точно не стану", – сказал Манукян "Дни.ру".

Эксперт совета при Госдуме – он же агент Кремля – признал, что довольно часто критикует российских артистов, которые никак не могут разобраться с принадлежностью Крыма – как на днях случилось с певицей Аленой Апиной.

"Критикую я и тех, кто открыто поддерживает партию войны на Украине. Уверен, что совсем скоро эти враждебно настроенные ко всем людям чинуши покинут свои насиженные места и на смену им придут думающие люди", – заявил эксперт. А когда это случится, обещает Вадим Манукян, он обязательно приедет на Украину – и компанию ему составят артисты из списка "Миротворца".

Напомним, в черном списке украинского сайта "Миротворец" оказались большинство российских музыкантов и актеров – названных агентами Кремля. Главная вина деятелей культуры в том, что они гастролировали в Крыму или, по крайней мере, называли полуостров российской территорией.