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Политика

"Вся в коричневом": Порошенко подставил Тимошенко под вентилятор

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петру Порошенко удалось навязать своим оппонентам по предвыборной гонке националистическую повестку. Президент Украины стремится еще больше "измазать коричневым" Юлию Тимошенко, чтобы лишить ее электоральных преимуществ.
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Закон о "мове", предусматривающий усиление позиций украинского языка как государственного, с вероятностью в 50% будет принят Верховной радой. Это необходимо Петру Порошенко, чтобы вернуть в мейнстрим свою националистическую повестку.

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При этом такую повестку Петр Порошенко успешно навязывал в последнее время своим соперникам по президентской гонке. С Юлией Тимошенко это сыграло злую шутку, сузив возможность расширения электоральной базы. В последние недели вместо роста рейтинга наблюдалось уменьшение популярности лидера "Батькивщины", отмечают эксперты.

"Для Петра Порошенко закон нужен, чтобы забивать собой львиную долю информационного пространства и доминировать над остальными украинскими политиками. Втягивать в собственный сценарий оппозицию, что наблюдалось всю осень и зиму, – тогда Тимошенко и Ляшко голосовали за непродление "Большого договора" с Россией, за членство в ЕС и НАТО", – отметил политолог Дмитрий Гаевский. Он подчеркивает, что в результате лидеры оппозиции повторяют все тезисы Порошенко.

По словам политолога Сергея Белашко, Юлия Тимошенко усилиями Петра Порошенко "слилась в мейнстрим, заданный Банковой". Лидер "Батькивщины" загнала себя в "смысловое гетто", вынужденно жонглируя такими терминами, как "мова, вира, вышиванки". Это при том, что рейтинг Тимошенко рос, когда она делала упор на борьбе с коррупцией, а не на танцах с бубнами вокруг томоса. Тем не менее, по мнению политологов, "газовая принцесса" все же попытается въехать во второй тур – используя лозунг "посадить друзей Порошенко", пишет "ПолитНавигатор".

Автор: Андрей Евлампиев12 марта 2019, 12:36

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