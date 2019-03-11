Объявлено о позорном бегстве Порошенко за границу

Бывший соратник президента Украины Петра Порошенко, депутат Верховной рады Сергей Лещенко сделал шокирующее заявление о бегстве главы государства с Украины. Политик раскрыл место, где лидер Незалежной подготовил себе убежище.



По словам парламентария, Порошенко вполне может бежать с Украины. Пункт назначения – Испания, где у главы государства куплена недвижимость.



Пиренейский полуостров – не единственное возможное укрытие для Порошенко в случае его проигрыша на выборах. Лещенко полагает, что президент может бежать в Молдавию, где большое влияние имеет глава Демократической партии Владимир Плахотнюк – бизнес-партнер Порошенко.

Лещенко считает, что после выборов украинцы захотят наказать Порошенко за провальную пятилетку. Причиной станет банальная коррупция, в которой погрязла страна. На своем YouTube-канале парламентарий подчеркнул, что лично общался с президентом и знает, о чем говорит.

Эксперты, однако, на возможный побег Порошенко в Испанию смотрят скептически. По словам декана факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александра Чичина, у королевства и без того полно проблем, чтобы давать приют столь неоднозначной личности, как украинский лидер.

Со временем любимая рагулья кричалка свидомитов "не понравится этот президент - скинем и назначим нового" потеряла актуальность, ведь никто этим дебилам даже пальцем пошевелить не дал. Зато Пiтр Порошенко приготовил запасные аэродромы для трат наворованного в Испании и Молдавии. — Филипп Масловский (@soulstray) 11 марта 2019 г.

Мало того, подчеркнул аналитик, между ним и Испанией нет никаких связей. "Если он куда-то и может отправиться в случае проигрыша, то так же, как его предшественники, в США", – цитирует Чичина НСН.

Рейтинг Порошенко за несколько недель до выборов президента Украины – 2019 оставляет желать лучшего. Главу государства поддерживают не более 15% населения. Президента опережает актер Владимир Зеленский.