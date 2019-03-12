Сеть потешается над сбежавшим с митинга Порошенко

Фотография Петра Порошенко, сбегающего с предвыборного митинга в Житомире, вызвала ажиотаж в Сети. Президент Украины в ответ назвал своих сограждан "негодяями".

Митинг Порошенко сорвали украинские националисты. Выступление действующего главы государства сопровождалось выкриками "позор" и "пошел вон". Участники акции принесли с собой плакаты с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. Порошенко, в свою очередь, обозвал митингующих "негодяями" и спешно покинул мероприятие, сообщает НСН.

Пользователи в комментариях упражняются в остроумии. "Гарант ходит по воде", "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… лалалалала", – приводит комментарии телеканал "360".



Песню про Порошенко предложил записать журналист Андрей Манчук. "А ты кто такой? Давай, до свидания! Давай, иди, гуляй до свидания!", Есть впечатление, что если кто-то из конкурентов запишет про Петра известную мейхану, ее запоет вся страна", – приводит мнение представителя СМИ "Комсомольская правда".

Украинский предприниматель и экс-депутат Александр Онищенко отметил: увиденное напоминает ему, как сам Порошенко экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "по крышам гонял". Ранее, 9 марта, представителям партии "Национальный корпус" также удалось сорвать выступление Петра Порошенко – в Черкассах, напоминает RT.

Члены партии "Национальный корпус" и депутат Рады Андрей Билецкий заявили, что будут срывать каждое выступление Петра Порошенко. А прекратят свои действия лишь тогда, когда действующий президент отправит за решетку всех коррупционеров, сообщает Ura.ru. В частности, упоминается ставленник Порошенко – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский.

