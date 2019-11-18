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Политика

Зеленскому сделали грозное предупреждение из-за забитого Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Несмотря на прогнозы недоброжелателей, Петр Порошенко по-прежнему на свободе. Президенту Украины Владимиру Зеленскому намекнули: трогать предшественника не стоит. 
прочитано 396 раз

Владимир Зеленский – достойный продолжатель дела Петра Порошенко, заявил украинский блогер и журналист Александр Семченко. Его слова приводит телеграм-канал "Шептун".

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

После прихода к власти Зеленского многие ожидали перемен, но в реальности ничего не меняется, отметил эксперт. "Более того, с избранием новой Верховной рады, с назначением нового кабинета министров, нового премьера, нового генпрокурора и так далее планы по расследованию коррупционных деяний, военных преступлений времен Порошенко сошли на нет", – пишет телеграм-канал.

Бывший президент в течение двух месяцев пропускает допросы. Все потому, что у Зеленского нет политической воли, отмечает телеграм-канал. Это подтверждает стенограмма временного поверенного по делам США на Украине Уильяма Тейлора и экс-представителя Госдепа в Незалежной Курта Волкера.

"Они упоминали о том, что Зеленскому были сделаны намеки: трогать Порошенко не надо. И Петра Алексеевича действительно не трогают", – заключает "Шептун".

Новая власть дает бывшему президенту спрятать активы за границей. С таким заявлением ранее выступил адвокат Андрей Портнов, работавший в администрации Виктора Януковича.

По его словам, Генеральная прокуратура имеет все возможности для привлечения Порошенко к ответственности по делам об обмывании преступных доходов, хищениям в армии и прочих. "Власть дает им фактически спрятать эти доходы", - сказал юрист в эфире телеканала "112 Украина".

Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. В начале ноября журналисты выяснили, что он начал переписывать структуры корпорации "Рошен" на своего старшего сына Алексея.

Автор: 18 ноября 2019, 12:31

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Похоже, алкаш Порох выполнил немало заказных поручений запада, и сбитый боинг-одна из услуг.
1

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