Зеленскому сделали грозное предупреждение из-за забитого Порошенко

Владимир Зеленский – достойный продолжатель дела Петра
Порошенко, заявил украинский блогер и журналист Александр Семченко. Его слова
приводит телеграм-канал "Шептун".
После прихода к власти Зеленского многие ожидали перемен, но в реальности ничего не меняется, отметил эксперт. "Более того, с избранием новой Верховной рады, с назначением нового кабинета министров, нового премьера, нового генпрокурора и так далее планы по расследованию коррупционных деяний, военных преступлений времен Порошенко сошли на нет", – пишет телеграм-канал.
Бывший президент в течение двух месяцев пропускает допросы. Все потому, что у Зеленского нет политической воли, отмечает телеграм-канал. Это подтверждает стенограмма временного поверенного по делам США на Украине Уильяма Тейлора и экс-представителя Госдепа в Незалежной Курта Волкера.
"Они упоминали о том, что Зеленскому были сделаны намеки: трогать Порошенко не надо. И Петра Алексеевича действительно не трогают", – заключает "Шептун".
Новая власть дает бывшему президенту спрятать активы за границей. С таким заявлением ранее выступил адвокат Андрей Портнов, работавший в администрации Виктора Януковича.
По его словам, Генеральная прокуратура имеет все возможности для привлечения Порошенко к ответственности по делам об обмывании преступных доходов, хищениям в армии и прочих. "Власть дает им фактически спрятать эти доходы", - сказал юрист в эфире телеканала "112 Украина".
18 раз Порошенко вызывали на допрос в ДБР и он ни разу не явился. Хорошо, что у нас есть прецедент заочного судебного процесса над быашим президентом.— MoonRiver (@luba_alena) November 15, 2019
Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. В начале ноября журналисты выяснили, что он начал переписывать структуры корпорации "Рошен" на своего старшего сына Алексея.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Я приехала в Москву за богатым
Как думаете, я дура?
Маленькая зарплата