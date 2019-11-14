Конец близок: судьба Порошенко повисла на волоске

С важной новостью для Петра Порошенко выступил глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба. Есть производства, по которым правоохранители работают эффективнее всего, признался он.
Речь о тех расследованиях, где не нужно направлять международные поручения и ждать ответа. "Мы находимся на этапе уже возможного завершения досудебного расследования в этих уголовных производствах", – сказал он. Конкретнее об этих делах Труба говорить не стал.
Директор ГБР выразил надежду, что Порошенко будет помогать следствию. Но пока энтузиазма у бывшего президента не наблюдается. На днях он прогулял допрос в 18-й раз.
Порошенко может себе позволить игнорировать следователей: по 13 уголовным делам, где фигурирует его имя, он проходит в качестве свидетеля. Правоохранители собирались расспросить политика по эпизодам о мошенничестве, незаконном обогащении, отмывании преступных доходов, узурпации власти, а также о прошлогодней провокации в Керченском проливе.
Подчеркнутое игнорирование следствия говорит о том, что экс-президент уверен в своей безопасности. Подтверждением служит недавнее заявление юриста Андрея Портнова: адвокат уверен, что нынешние власти помогают Петру Порошенко выводить активы с Украины. По его словам, генпрокурор имеет все возможности для привлечения политика к ответственности, однако ничего не делает.
Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование хищений окружением бывшего президента Петра Порошенко через подконтрольные фирмы 34 млн гривен, которые предназначались на нужды армии.— Совість України. За Донбас! (@ZaDnbss) November 12, 2019
И помните - Порошенко создал эту армию и имеет полное право у нее воровать (НЕТ) pic.twitter.com/S5HwVQ3HTz
Но ветер украинской политики переменчив. Из подозреваемого Порошенко может в одночасье превратиться в обвиняемого. Бывший президент – калач тертый, и в местных реалиях разбирается лучше кого бы то ни было.
Поэтому неудивительно, что он начал формально избавляться от своих активов. В начале ноября выяснилось, что Порошенко переписал большую часть структур кондитерской корпорации "Рошен" на старшего сына Алексея.
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