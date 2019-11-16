"Удручающее впечатление": покусившегося на часть России Зеленского спустили с небес на землю

Накануне президент Украины сообщил в Facebook об открытии контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" после реконструкции. По словам президента, они должны стать "витриной" Украины и наглядно продемонстрировать жителям Крыма, что страна не несет никакой угрозы.
В своем сообщении Владимир Зеленский также выразил надежду, что границы между государством и полуостровом вскоре исчезнут. "Мы точно знаем, что сооружения будут временными, потому что наступит день, когда Крым и Донбасс обязательно вернутся к нам, и никаких границ между нами не будет", – написал лидер.
Заявление украинского президента прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что открытие контрольно-пропускных пунктов действительно является важным событием, так как до этого они проиизводили "удручающее впечатление".
Но в то же время член комитета считает высказывание Владимира Зеленского о "временности" границ "странным". Сергей Цеков напомнил, что воссоединение Крымского полуострова и России произошло в результате референдума, "после волеизъявления граждан", сообщает RT.
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