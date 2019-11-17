Вскрылись сенсационные подробности о связи Порошенко с Путиным

Киев тайно возвращал Москве захваченных агентов спецслужб России. Об этом на телеканале "Украина" рассказал сторонник Майдана журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, украинские силовики вывозили с "оккупированных" территорий начальников российских резидентур. "Которых потом наши самые высокие руководители отдавали Москве", – сказал Гордон.

Он не исключил, что руководившие в последние годы Украиной люди могут быть российскими агентами. Журналист призвал спецслужбы расследовать имеющиеся факты.

"Таким образом журналист намекнул на бывшего и.о. президента Александра Турчинова, в период руководства которого был потерян Крым и начата так называемая "АТО", а также экс-президента Петра Порошенко, во время правления которого продолжалась война в Донбассе", – пишет портал "ПолитНавигатор".

Я верю, что можно любить Украину и не доверять Зеленскому. Но я не понимаю, как можно любить Украину и защищать Порошенко?