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Срочно: в Киеве раскрыли заговор против Зеленского

Владимир Зеленский; Украина; новости. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский находится в опасности. В спецслужбах страны созрел заговор против главы государства. Костяк недовольных составляет средний офицерский состав Службы безопасности Украины. 
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Назначенный Владимиром Зеленским на должность главы спецслужбы Иван Баканов должен был зачистить нелояльные кадры. Но со своими задачами он не справляется, считает политолог Сергей Белашко.   

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По Киеву ползут слухи, что офицеры СБУ недовольны новым президентом. Они начнут действовать против Зеленского в ближайшее время, предупредил эксперт.   

"То есть, лейтенант Баканов не справился со своей функцией зачистки СБУ и теперь СБУ будет зачищать "Слугу народа", – сказал Белашко в эфире телеканала "Первый казацкий".   

По его мнению, Зеленский повторяет ошибку предшественников. Он расставил своих людей на главные должности, но не позаботился о смене среднего управленческого звена – руководителей управлений, департаментов, пояснил эксперт.   

Смена власти осложнила их положение, теперь они будут пытаться вернуть часть потерянного влияния, считает политолог. "Будут давить на Зеленского, новую власть, в том числе через парламентскую фракцию", – сказал Белашко.  

СБУ против Зеленского; Украина; новости. Фото: commons.wikimedia.org

Владимир Зеленский проходит через трудный период своей жизни. Президент работает на износ, недосыпает и плохо питается. Встретившийся с ним не так давно журналист Дмитрий Гордон ужаснулся внешним видом главы государства.   

Накануне появились слухи, что самочувствие Зеленского резко ухудшилось. Якобы он был на грани госпитализации. Офис президента хранит молчание.

Автор: 16 ноября 2019, 09:00

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