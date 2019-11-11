Не будет страны: Зеленский решил добить полуживую Украину

В ближайшее время в Верховной раде может состояться первое чтение скандального законопроекта о продаже земель в частные руки. Владимир Зеленский настойчиво продвигает свою инициативу, хотя большинство украинцев против. Их можно понять: в перспективе реализация закона может оставить страну без 70% ее территории, население же будет согнано с плодородных черноземов в города или выдавлено на заработки за границу.



Законопроект о продаже земли инициатива хоть и президентская, но на рассмотрение Рады внесен правительством. Видимо, марать руки о скандальный документ Зеленский не пожелал. К тому же кабмин при таких условиях всегда можно сделать козлом отпущения, свалив на министров все ошибки реформы.



Согласно документу, приобретать землю смогут граждане и юридические лица Украины. В стране опасаются, что плодородные черноземы скупят зарубежные корпорации. Зеленский попытался успокоить граждан: иностранцы смогут купить землю только после соответствующего решения на всенародном референдуме. Хотя ничего не мешает украинским компаниям или физическим лицам приобрести участок, а потом передать его иностранному лицу.

Разговоры о реформе ходили давно. Завесу тайны Зеленский приоткрыл в августе на встрече с турецким бизнесом. Создать земельный рынок Киев планирует в следующем году, потенциально с молотка могут пустить участки общим размером 40 миллионов гектаров – 400 тысяч квадратных километров.

При этом общая площадь страны (даже с учетом отпавшего Донбасса) не превышает 580 тысяч квадратных метров. Путем нехитрых подсчетов получается, что в частные руки, в том числе иностранные, в перспективе может перейти 70% территории страны.

На такой радикальный шаг Киев не решился даже после оранжевой революции 2005 года, когда к власти пришел насквозь прозападный президент Виктор Ющенко. Его идеологический преемник Петр Порошенко хоть и сильно зависел от зарубежных партнеров, но открывать рынок земли тоже не спешил. Между тем юристы утверждают, что раз международное право имеет приоритет над украинским, то мораторий на продажу угодий незаконен.

Но простые украинцы уверены: международное право не должно указывать, как им жить. Речь идет о земле, которую обрабатывали их предки, сражались за нее и проливали кровь. Сейчас многие фермеры едва сводят концы с концами. Земельная реформа окончательно добьет их скромный бизнес.

По подсчетам социологов, против инициативы Зеленского выступают 72% граждан, за – только 13%. Украинцы опасаются, что на место фермерских хозяйств придут гигантские транснациональные корпорации, для которых плодородные черноземы лишь источник прибыли.

Опасения граждан не беспочвенны. На Украине уже несколько лет действует производитель генно-модифицированной продукции Monsanto Company. Пока в Европе создают зоны, свободные от ГМО, украинские власти радостно открывают двери для производителей сомнительной продукции.

Реформа пополнит бюджет десятками миллиардов евро, утверждают ее сторонники. Но простым украинцам на эти деньги можно не рассчитывать: вырученные средства пойдут на выплату долгов, которых Украина набрала почти на 80 миллиардов долларов.

Мало кто сомневается, что при Зеленском Киев продолжит засовывать шею в петлю западных кредиторов. Создание рынка свободной земли было одним требований Международного валютного фонда.

Украинские патриоты любят бить себя в грудь, пытаясь не допустить "капитуляции" перед Россией. Но реальная капитуляция происходит в стенах Верховной рады. Отдав в чужие руки 70% своей земли, Украина потеряет суверенитет над своими территориями. Все, что останется от страны, - соединенные "убитыми" дорогами ветшающие города, которые станут пристанищем для согнанных с земли людей, лишенных перспектив и озлобленных на власть. Вряд ли Зеленский этого не понимает.