В Кремле озвучили условия встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение бывшего казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева о проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что для переговоров в таком формате требуется готовность украинской стороны.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в России высоко ценят усилия Нурсултана Назарбаева по налаживанию российско-украинских отношений. "Владимир Путин является сторонниками возвращения этих отношений в нормальное русло. Но вместе с тем это невозможно сделать без взаимности со стороны Киева", – цитирует URA.Ru Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь напомнил, что Путин никогда не отказывался от подобного рода переговоров. Однако в первую очередь он делает упор на то, чтобы у каждой встречи были конкретные результаты. "Встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть подготовлена", – объяснил Дмитрий Песков.

Также он обратил внимание на то, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться и не в рамках двусторонних переговоров, а на полях других международных мероприятий. "В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу нормандского формата", – цитирует RT официального представителя Кремля.

Москва ценит усилия Назарбаева по налаживанию отношений РФ и Украины, Путин и сам сторонник их реанимации. Но похоже его встречи с Зеленским в Казахстане не будет, по крайней мере в ближайшем будущем.

Путин со слов Пескова считает, что «встреча ради встречи принесет мало пользы» pic.twitter.com/qBJBtNgxBG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 12, 2019

Напомним, о возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского мировая общественность начала говорить после переговоров президента России с французским лидером. Тогда Эммануэль Макрон дал понять, что готов к конструктивному сотрудничеству с российской стороной и предложил в очередной раз обсудить решение украинского кризиса на уровне глав стран нормандской четверки.

Москва подчеркнула, что встреча в нормандском формате будет успешной только в том случае, если перед ней будет проделана большая подготовительная работа по выполнению Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений. С этим пунктом у Владимира Зеленского возникли определенные сложности.