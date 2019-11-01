Струсил? Лукашенко сбежал от разъяренных белорусов

О желании уехать из страны президент говорил на недавнем
совещании с чиновниками. "На следующей неделе фактически меня не будет. Я
хотел бы, чтобы в спокойном режиме без меня вы осуществили комплекс мероприятий
и работ, которые не терпят отлагательств”, сказал Лукашенко.
В пятницу, 1 ноября, белорусский лидер покинул Минск. Сообщается, что глава государства начал официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Лукашенко планирует обсудить вопросы торговли и инвестиций, а также оружейные контракты.
Визит Батьки в аравийскую монархию проходит на фоне протестов белорусской оппозиции против снятия своих представителей с грядущих парламентских выборов. Возмущение граждан вызвал отказ в регистрации четырем кандидатам.
Поведение властей один из недопущенных политиков назвал истерикой. "Ощущение, что Лукашенко наложил в штаны, а встреча наших кандидатов с жителями Минска, прошедшая в субботу, стала последней каплей", – передает его слова портал "Хартия’97".
Выборы в двухпалатный белорусский парламент состоятся 7 и 17 ноября. Так называемая несистемная оппозиция грозится продолжить акции в Минске и других городах. Несогласные с политикой властей выдвигают все более смелые предложения. В числе прочих звучит инициатива об импичменте Александра Лукашенко.
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