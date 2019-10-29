В страхе перед Путиным: раскрыто состояние нервного Лукашенко

Принято думать, что Александр Лукашенко видит главную угрозу в странах Запада и военно-политическом блоке НАТО. А Восток, дескать, Батька рассматривает как надежный тыл. Но у некоторых экспертов, хорошо знакомых с белорусской политикой, другое мнение.

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