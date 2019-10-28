"Наложил в штаны": разъяренные белорусы довели Лукашенко до припадка

Власти республики снимают с выборов кандидатов от
несистемной оппозиции, сообщила пресс-служба общественного движения
"Европейская Беларусь". Чтобы вынести недостающее количество
предупреждений четырем претендентам, избирательные комиссии работали даже в
выходные дни, отмечает портал "Хартия’97".
По словам одного из кандидатов, поведение властей напоминало истерику. Представители избиркомов размахивали бумажками, повышали голос, рассказал он.
"Ощущение, что Лукашенко наложил в штаны, а встреча наших кандидатов с жителями Минска, прошедшая в субботу, стала последней каплей", – заявил кандидат в депутаты.
Действия членов избирательных комиссий оппозиция собирается оспаривать. Также "несистемщики" грозятся продолжить акции протеста в Минске.
Выборы в обе палаты белорусского парламента состоятся в ноябре. Кандидаты от оппозиции принимают активное участие в кампании и высказывают смелые инициативы. Так, член Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих предложил начать импичмент Александра Лукашенко.
- Это ваше личное молоко?— Rzewuski (@Rzewuski_P) October 27, 2019
Лукашенко:
-Нет, не моё, коровье! pic.twitter.com/RhmabI9saJ
Парламентские выборы в Белоруссии пройдут в преддверии президентских, которые намечены на лето следующего года. Лукашенко пока не объявлял о своем участии, но сомнений, что он снова пойдет на выборы, нет практически ни у кого.
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