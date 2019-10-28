"Наложил в штаны": разъяренные белорусы довели Лукашенко до припадка

Власти республики снимают с выборов кандидатов от несистемной оппозиции, сообщила пресс-служба общественного движения "Европейская Беларусь". Чтобы вынести недостающее количество предупреждений четырем претендентам, избирательные комиссии работали даже в выходные дни, отмечает портал "Хартия’97".



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По словам одного из кандидатов, поведение властей напоминало истерику. Представители избиркомов размахивали бумажками, повышали голос, рассказал он.

"Ощущение, что Лукашенко наложил в штаны, а встреча наших кандидатов с жителями Минска, прошедшая в субботу, стала последней каплей", – заявил кандидат в депутаты.

Действия членов избирательных комиссий оппозиция собирается оспаривать. Также "несистемщики" грозятся продолжить акции протеста в Минске.

Выборы в обе палаты белорусского парламента состоятся в ноябре. Кандидаты от оппозиции принимают активное участие в кампании и высказывают смелые инициативы. Так, член Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих предложил начать импичмент Александра Лукашенко.

- Это ваше личное молоко?

Лукашенко:

-Нет, не моё, коровье! pic.twitter.com/RhmabI9saJ