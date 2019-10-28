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Политика

"Наложил в штаны": разъяренные белорусы довели Лукашенко до припадка

Александр Лукашенко, новости Беларусь. Фото: www.globallookpress.com
Совсем немного времени осталось до парламентских выборов в Белоруссии. Все чаще в Минске и других городах республики можно наблюдать акции протеста против политики Александра Лукашенко. По мнению их участников, глава государства не на шутку перепуган. 
прочитано 500 раз

Власти республики снимают с выборов кандидатов от несистемной оппозиции, сообщила пресс-служба общественного движения "Европейская Беларусь". Чтобы вынести недостающее количество предупреждений четырем претендентам, избирательные комиссии работали даже в выходные дни, отмечает портал "Хартия’97".

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По словам одного из кандидатов, поведение властей напоминало истерику. Представители избиркомов размахивали бумажками, повышали голос, рассказал он.

"Ощущение, что Лукашенко наложил в штаны, а встреча наших кандидатов с жителями Минска, прошедшая в субботу, стала последней каплей", – заявил кандидат в депутаты.

Действия членов избирательных комиссий оппозиция собирается оспаривать. Также "несистемщики" грозятся продолжить акции протеста в Минске.

Выборы в обе палаты белорусского парламента состоятся в ноябре. Кандидаты от оппозиции принимают активное участие в кампании и высказывают смелые инициативы. Так, член Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих предложил начать импичмент Александра Лукашенко.

Парламентские выборы в Белоруссии пройдут в преддверии президентских, которые намечены на лето следующего года. Лукашенко пока не объявлял о своем участии, но сомнений, что он снова пойдет на выборы, нет практически ни у кого.

Автор: 28 октября 2019, 15:15
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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