Плюнувший на Россию Лукашенко попытался угодить Западу

Последний год Лукашенко развил необычайную активность на Западном направлении. Чем труднее шли дела с восточным соседом, тем чаще в Минске можно было наблюдать посланников США и Евросоюза.
Чтобы примириться с Западом, Батька начал политику белорусизации: русского языка в республике все меньше, повсеместно насаждается местная мова, а западные структуры чувствуют себя в республике как дома. О ситуации в стране пишет телеграм-канал "Бульба престолов".
По мнению авторов, увеличение числа прозападных националистов выгодно Лукашенко. Сторонникам белорусизации в республике дан зеленый свет, считают эксперты. "При таком раскладе никакой интеграции не будет в принципе", – утверждает "Бульба престолов".
Запад умело манипулирует желающим помириться Лукашенко. Когда белорусский лидер упирается, националисты активизируются и возмущаются политикой президента, пишут авторы.
"Тогда Лукашенко "одумывается", форсирует белорусизацию, начинает обострять отношения с Россией. Запад дает пряник – националисты возвращаются в подконтрольное состояние и хвалят Лукашенко", – отмечает "Бульба престолов".
За годы пребывания Лукашенко у власти он не стеснялся резких заявлений в адрес Запада. Но последнее время его риторика сильно изменилась. Теперь "последний диктатор Европы", как называли белорусского лидера в США и Европе несколько лет назад, призывает дружить с Западом, и даже НАТО для него больше не враг, а партнер, с которым нужно строить добрососедские отношения.
"Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть как на врагов", – сказал Лукашенко на совещании по сотрудничеству с европейскими государствами в марте этого года.
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