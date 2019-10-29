Лукашенко проиграл? В Белоруссии объявили о революции в канун выборов

После прихода Лукашенко к власти в 1995 году доля занятых на
государственных предприятиях составляла 60%. Люди рассматривали госсектор как гарантию стабильности, пишет обозреватель белорусского портала
"Солидарность" Евгений Кириллов.
Позже доля трудящихся под крылом государства начала снижаться, что не радовало руководство страны, отметил он. В 2000 году доля работающих на государство снизилась до 57%, в 2005-м – до 51%. А в 2010-м госсектор впервые оказался в минусе: число работающих там сократилось до 44,7%, уточнил журналист.
По его словам, к настоящему моменту доля государства на рынке труда снизилась до 40%. Несмотря на указания Лукашенко поддерживать госпредприятия и вложенные в них миллиарды, поднять их с колен не удалось, резюмировал обозреватель.
"Простые белорусы проголосовали ногами и фактически совершили тихую революцию, предпочтя работать в частном секторе, а не государственном", – отметил он.
Выстроенной Лукашенко политической и экономической системой недовольны все больше белорусов. Чаще всех руководство страны критикует так называемая несистемная оппозиция. В канун парламентских выборов ее представители проводят массовые акции в городах республики.
ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко назначить выборы в парламент на 17 ноября, так как это "более удобная дата"— 10 апреля (@buch1004) April 19, 2019
Предвыборный плакат Лукашенко, 1994 год, Беларусь pic.twitter.com/uYxx1EXYHz
Голосование за новый состав депутатского корпуса пройдет в ноябре. А в следующем году белорусы будут выбирать президента. Практически ни у кого нет сомнений, что находящийся у власти 25 лет Лукашенко пойдет на новый срок.
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