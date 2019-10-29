Лукашенко проиграл? В Белоруссии объявили о революции в канун выборов

После прихода Лукашенко к власти в 1995 году доля занятых на государственных предприятиях составляла 60%. Люди рассматривали госсектор как гарантию стабильности, пишет обозреватель белорусского портала "Солидарность" Евгений Кириллов.



Позже доля трудящихся под крылом государства начала снижаться, что не радовало руководство страны, отметил он. В 2000 году доля работающих на государство снизилась до 57%, в 2005-м – до 51%. А в 2010-м госсектор впервые оказался в минусе: число работающих там сократилось до 44,7%, уточнил журналист.

По его словам, к настоящему моменту доля государства на рынке труда снизилась до 40%. Несмотря на указания Лукашенко поддерживать госпредприятия и вложенные в них миллиарды, поднять их с колен не удалось, резюмировал обозреватель.

"Простые белорусы проголосовали ногами и фактически совершили тихую революцию, предпочтя работать в частном секторе, а не государственном", – отметил он.

Выстроенной Лукашенко политической и экономической системой недовольны все больше белорусов. Чаще всех руководство страны критикует так называемая несистемная оппозиция. В канун парламентских выборов ее представители проводят массовые акции в городах республики.

ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко назначить выборы в парламент на 17 ноября, так как это "более удобная дата"



Предвыборный плакат Лукашенко, 1994 год, Беларусь pic.twitter.com/uYxx1EXYHz