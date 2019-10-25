Уставший от власти Лукашенко сделал роскошный подарок преемнику

В ноябре пройдут выборы в парламент Белоруссии. Лукашенко
ранее говорил, что ему будет нужен "талантливый парламент", которому
можно будет передать часть полномочий в рамках конституционной реформы.
Кроме того, для белорусского лидера это хорошая возможность продемонстрировать Западу демократичность его режима. На прошлых выборах проверку западных "партнеров" Лукашенко прошел. Тогда в парламент республики прошли два оппозиционных кандидата, пишет "Газета.ру".
После этого отношения Минска с Западом сдвинулись с мертвой точки. Лукашенко стал чаще встречаться с представителями ЕС, объявил о расширении штата американского посольства, да и в целом риторика в адрес США и ЕС со стороны Батьки стала более сдержанной.
Одна из особенностей белорусского парламента – его почти полная беспартийность. К определенным политическим силам принадлежат только 16 из 110 депутатов. Но в будущем это может измениться: учитывая анонсированную Лукашенко конституционную реформу, структура и роль парламента могут стать другими.
"19 апреля в своем ежегодном послании к народу Лукашенко анонсировал изменения в конституции, предусматривающие перераспределение полномочий между ветвями власти и даже возможный переход на выборы парламента по партийным спискам", – отмечает издание.
Говоря о реформе, белорусский лидер признавался, что готовит ее под преемника, которого хочет освободить от излишнего количества полномочий. "Мы уже прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, какая она сегодня есть", – заявил глава государства.
Лукашенко – о сыне Николае: "Он главный оппозиционер в семье" pic.twitter.com/Eball15xey— Усы Лукашенко (@mkbelarus) October 21, 2019
Последнее время об уходе Лукашенко с президентского поста говорят все чаще. Сам Батька не раз говорил, что "наелся власти".
Но эксперты полагают, что белорусский лидер лукавит. По мнению политолога Александра Класковского, Лукашенко нажил много врагов за 25 лет, и уход с президентского поста повышает для него риски. Играет роль и опасение главы государства, что преемник окажется слабее его, считает аналитик.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Это форум ума лишённых?