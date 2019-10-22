"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину

Александр Лукашенко затеял опасную игру. Общаться с
губернаторами через голову президента Путина – "явное неуважение и нарушение
субардинации", сказал эксперт в беседе с "Белорусской правдой". Неужели Батька пытается бросить вызов российскому коллеге?
Возмущение эксперта вызвало заявление белорусского лидера на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. "Если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия – это больше, чем страна, для Белоруссии тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", – разоткровенничался Лукашенко.
Заискиванием и показной лестью Лукашенко демонстрирует, что ментально остается "подданным империи СССР, где все нити вели в Москву", полагает Марцелев. Попытки Батьки угодить собеседнику политолог назвал чрезмерными.
"Куртуазный подхалимаж, созвучный его ментальной матрице “советского человека”, – охарактеризовал эксперт поведение Лукашенко.
Схожего мнения придерживается и глава Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов. Для Лукашенко важно, чтобы уровень его поддержки среди россиян был высоким, считает политик. "А вдруг в перспективе удастся занять российский трон? Сейчас это нереально, но потенциал существует", – отметил он.
Громкими и пафосными речами президент отметился и на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Минск вносит значительный вклад в сближение славянских народов, сказал Лукашенко. По его словам, в трудные времена именно сотрудничество с регионами спасло Союз России и Белоруссии.
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