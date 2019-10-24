Импичмент Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске

Выборы в обе палаты белорусского парламента состоятся в
ноябре. Агитационная кампания в разгаре, высокую активность проявляет так
называемая несистемная оппозиция. Ее члены высказывают самые радикальные
инициативы. Одна из них – импичмент президента республики Александра Лукашенко.
Смелую идею озвучил кандидат от Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих. Политик возмутился, что его выступление сняли с эфира на одном из белорусских телеканалов.
Импичмент Лукашенко – главный пункт предвыборной программы Непомнящих. "По-видимому, их напугало сочетание двух слов – "импичмент" и "Лукашенко", поэтому и не показали моего выступления", – цитирует его "Белсат".
Происходящим возмутился и замглавы Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. Он подчеркнул: если Непомнящих выступает за импичмент Лукашенко, это его право. "Мы расцениваем это как яркий случай цензуры, который произошел буквально в первые дни разрешенной агитации, – сказал журналист.
Люди уже без политиков перешли к лозунгам за уход Лукашенко и смену власти. Милиции не боятся совершенно. Много пенсионеров pic.twitter.com/5l7iQ2lM54— РБ головного мозга (@belamova) March 11, 2017
Парламентские выборы в Белоруссии пройдут в преддверии президентских, которые намечены на лето следующего года. Батька пока не объявлял о своем участии, но сомнений, что он снова пойдет на выборы, нет практически ни у кого.
Между тем Лукашенко не раз говорил, что устал от власти. В ходе недавнего общения со студентами Академии управления в Минске политик рассказал, что после отставки хотел бы работать ректором или преподавателем вуза.
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